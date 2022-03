Am kommenden Sonntag (15:30) ist das abgeschlagene Tabellenschlusslicht BG Überruhr zu Gast bei Arminia Klosterhardt zum Duell in der Landesliga 3 Niederrhein.

Vor dem Aufeinandertreffen von Arminia Klosterhardt und BG Überruhr könnten die Ausgangslagen beider Teams kaum unterschiedlicher sein. Klosterhardt kann mit einem Sieg Plätze nach oben gut machen und sich von der Abstiegszone distanzieren. Für das Team von Murat Aksoy auf der anderen Seite wird es immer enger und der Klassenerhalt rückt in immer weitere Ferne.

Mit sechs Punkten auf dem Konto und 15 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist das Spiel am Sonntag eine der verbleibenden Chancen, doch noch eine Aufholjagd zu starten. Im vergangenen Heimspiel gegen den FC Remscheid (0:1) war sein Team schon nah dran, Aksoy erläutert: „Wir hatten einen Punkt verdient, aber haben uns für die gute Arbeit nicht belohnt. Es fehlt den Jungs noch teilweise an Erfahrung, auch mal ein Unentschieden runterzuspielen.“

Vor dem Spiel gegen die Arminia sagt der Coach weiter: „Wir müssen einfach punkten. Wir fahren mit voller Kraft dorthin und werden tief stehen. Wir wollen zumindest mal mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen. Außerdem werden wir auch Standards gegen uns mit allen Männern verteidigen und alles geben, dass da nichts anbrennt.“

An den Gegner hat er keine guten Erinnerungen, er erklärt: „Im Hinspiel waren wir 60 Minuten auf Augenhöhe und haben durch zwei Tore in der 90. Minute sehr unglücklich verloren. Klosterhardt ist eine gute Truppe.“

Auf die Frage angesprochen, ob seine Jungs noch an den Klassenerhalt glauben, erwidert der Trainer, ohne lange zu überlegen: „Wir haben uns eingeschworen mit allen Spielern. Diejenigen, die den Weg nicht mitgehen wollten, haben uns auch im Winter verlassen. Wir arbeiten nur mit denen, die den Weg auch voller Überzeugung mitgehen. Aber natürlich müssen wir zweigleisig denken.“

Zudem lobt er explizit die Mentalität seiner Elf, indem er weiter ausführt: „So eine Charakterstärke habe ich noch nie gesehen, das ist unglaublich. Die meisten Spieler geben nach wie vor in jedem Training Vollgas.“ Zusätzlich verrät er schon zur Kaderplanung: „Es haben auch viele Jungs schon für die nächste Saison zugesagt.“

Damit ein Nichtabstiegsplatz noch in Sichtweite bleibt, muss im nächsten Spiel gepunktet werden, am besten gleich dreifach. Zumindest am kommenden Sonntag kann Hakan Uzun dabei nicht mithelfen, er fehlt aufgrund einer Verletzung.