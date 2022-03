LL NR 3: 5:1! Hamborn demontiert im Hit den Mülheimer FC

Die SF Hamborn gewinnen das erste Meisterschaftsspiel des Jahres in der Landesliga 3 Niederrhein gegen den Tabellendritten Mülheimer FC 97 souverän mit 5:1.

Im Top-Duell der Landesliga 3 Niederrhein zwischen den SF Hamborn und dem Mühlheimer FC 97 ging es zu Beginn heiß her. Die Hamborner agierten in den ersten 20 Minuten selbstbewusst und bestimmten das Spiel, die Mülheimer wussten sich daraufhin oft nur mit Fouls zu helfen. Danach beruhigte sich das Spiel und auch die Mülheimer kamen zu ihren Angriffen, bis dann kurz vor der Pause Gino Mastrolonardo das 1:0 für die Gastgeber erzielte.

Auch im zweiten Durchgang ging es größtenteils nur in eine Richtung und die Sportfreunde erhöhten innerhalb der ersten 20 Minuten auf 3:0. Nach 73 Minuten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Mülheim, den Celal Karabudak sicher verwandeln konnte. Kurz hatte man das Gefühl, die Elf von Daniele Autieri könnte nochmal herankommen, doch nach einer vergebenen Chance des frisch eingewechselten Moreira fiel im direkten Gegenzug das 4:1 durch Kevin Menke, bevor der ehemalige Bundesligaspieler Timm Golley kurz vor Schluss noch zum 5:1-Endstand traf.

Die Trainer sind sich einig

Nach dem Abpfiff sprach Daniele Autieri, Trainer des Mülheimer FC, von einem verdienten Sieg für die Gastgeber: "Hamborn hat verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit war es noch ausgeglichener, wenn man von den Standardsituationen absieht, bei denen wir auch öfters ins Schwimmen gekommen sind. In der zweiten Halbzeit hatten wir zu Beginn ganz schlechte 25 Minuten, in denen wir dann auch die nächsten beiden Tore bekommen haben. Ich habe den Jungs gesagt, dass sich jeder nach dem Spiel fragen muss, ob er 100 Prozent gegeben hat und meiner Meinung nach waren nicht alle bei 100 Prozent.“

Ähnlich sah es auch der SF Hamborn-Trainer Stefan Jansen. Er spracht von einem „verdienten bis hochverdienten Sieg“ und führte das hohe Ergebnis darauf zurück, dass seine Elf „etwas kaltschnäuziger vor dem Tor“ war. Er verspricht sich durch den Sieg „Mut und Selbstvertrauen“ für die anstehenden Partien. Seinen Jungs gönnt er die Feier nach dem Spiel, doch er mahnte: „Ich habe den Jungs gesagt, sie können nach dem Spiel feiern, aber wenn sie am Montag aufstehen, müssen sie direkt wieder hochkonzentriert an das nächste Spiel gehen.“

Durch den Dreier konnten die Hamborner nun ihren Vorsprung auf den Mülheimer FC auf fünf Punkte ausbauen und haben nun auch vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger ESC Rellinghausen und SpVgg Steele, die Remis spielten beziehungsweise verloren (Steele in Mintard).