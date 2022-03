LL NR 3: Trainer der SpVgg Steele glaubt nicht an die Tabellenführung

Am Sonntag (16 Uhr) ist die SpVgg Steele 03/09 zu Gast bei BW Mintard. RS sprach vor dem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres in der Landesliga 3 Niederrhein mit Steele-Trainer Dirk Möllensiep.

Bei einem Sieg am Sonntag gegen BW Mintard, könnte die SpVgg Steele 03/09 ihre Siegesserie in der Landesliga 3 Niederrhein aus dem vorigen Jahr fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Möllensiep konnte nämlich die letzten drei Meisterschaftsspiele für sich entscheiden und somit in der Tabelle auf Platz zwei rutschen.

Der Coach führt die letzten Siege darauf zurück, dass „wir es geschafft haben, nach einigen knapp verpassten Siegen in der Hinrunde die Fehlerquote zu minimieren.“ Er ergänzt lachend: „Es wäre schöner für uns gewesen, wenn die Saison weitergelaufen wäre.“

Für das Spiel gegen die Elf von Christian Knappmann formuliert Möllensiep einzig das „Ziel, nicht zu verlieren“ und erwartet den Gegner, der sein erstes Meisterschaftsspiel unter der Führung Knappmanns bestreitet, mit „einer neuen Spielphilosophie.“ Jedoch kann der Übungsleiter aufgrund von Verletzungen am Sonntag nicht auf die Dienste seines besten Stürmers Timo Nickel (zehn Tore) zurückgreifen, genauso wenig auf den sonst in der Abwehr gesetzten Fabian Handke und Winterrückkehrer Bastian Helms.

SpVgg Steele 03/09: Mit Bescheidenheit zum Erfolg

Über einen möglichen Aufstieg redet in Steele niemand, vielmehr ist immer noch das oberste Ziel schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern. Der Trainer merkt an: „Wir wissen, wo wir herkommen und es ist zunächst einmal unser Ziel, den Verein in der Landesliga zu etablieren, dennoch ist es sehr schön, dass wir so weit oben stehen.“ Wenn die Spielvereinigung am Ende der Saison um Platz fünf spielen würde, sei es immer noch eine „super Saison.“

SpVgg Steele kann auf Platz eins springen

Sollten sich am Wochenende im Top-Spiel der Landesliga 3 Niederrhein die SF Hamborn und der Mülheimer FC die Punkte teilen, könnte die Möllensiep-Elf sogar mit einem Dreier gegen Mintard auf Platz eins springen. An die Tabellenführung glauben tut der Coach jedoch nicht und tippt auf einen Hamborner Sieg gegen den Tabellendritten aus Mülheim, unter anderem aufgrund des Heimvorteils und der „höheren individuellen Qualität“ des Tabellenführers.