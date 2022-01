Sportfreunde Hamborn 07: Nummer eins verlässt den Tabellenführer

Die Sportfreunde Hamborn 07 gehen als Spitzenreiter in die Restsaison der Landesliga 3. Trainer Stefan Janßen muss seinen Torwart ziehen lassen.

In einem engen Aufstiegsrennen in der Landesliga 3 haben die Sportfreunde Hamborn auf Platz eins überwintert und sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Nur drei Punkte fehlen dem Tabellenfünften Wermelskirchen auf die Mannschaft von Stefan Janßen. Vor einer Woche starteten die Sportfreunde in die Vorbereitung auf den Kampf um den Oberliga-Aufstieg.

Auf einer der wichtigsten Positionen gibt es zur Rückrunde einen Wechsel. Marius Delker kommt vom FC Kray und wird der neue Torwart in Hamborn. Dafür verlässt Henry Simon Pleitez, der sich im Verlauf der Hinrunde zur Nummer eins gekämpft hatte, den Verein aus beruflichen Gründen. „Der Junge hat eine tolle Entwicklung genommen. Er ist zu hundert Prozent zuverlässig und charakterlich top. Mit ihm haben wir kein Spiel verloren“, ist Janßen voll des Lobes über seinen ehemaligen Schützling.

Er hat uns den ein oder anderen Punkt wie gegen Überruhr mit starken Paraden gerettet. Wenn ein Team aus der Krefelder, Willicher Ecke auf der Position Bedarf hat, kann ich ihn nur empfehlen. Stefan Janßen über Pleitez

Die Nummer eins zieht aus beruflichen Gründen um und sucht nun in Krefeld und Umgebung nach einem neuen Verein. „Er hat uns den ein oder anderen Punkt wie gegen Überruhr mit starken Paraden gerettet. Wenn ein Team aus der Krefelder, Willicher Ecke auf der Position Bedarf hat, kann ich ihn nur empfehlen“, sagt Janßen. Auch sein Team ist noch nicht komplett, soll nach Möglichkeit noch weiter verstärkt werden.

Dazu sagt der Trainer: „Da würden wir gerne noch was machen und ein bis zwei Neue holen. Wer sich gut genug fühlt und Bock hat, in der Landesliga um den Aufstieg mitzuspielen, darf sich gerne bei mir melden.“ Womit er auch gleich das Ziel für die Rückrunde vorgibt. Der Tabellenführer will weiter oben mitspielen und im Idealfall als Meister die Saison beenden.

Testspielstart am Samstag

„Es ist schon schön, Erster zu sein. Das würden wir gerne bleiben, das ist unser Ziel und Anspruch nach der Hinrunde. Aber es ist noch schwerer, oben zu bleiben, als nach oben zu kommen“, ist Janßen aber auch gewarnt vor den Gegnern in der kurzen Restsaison. Elf Spiele bleiben den Duisburgern bis zum Saisonende.

Die Vorbereitung auf den Saisonendspurt, der für Hamborn am 6. März gegen den Mülheimer FC startet, begann letzte Woche. „Bisher ist alles in Ordnung. Wir haben bei drei Spielern Probleme wegen Corona, aber die haben alle. Deshalb haben wir extra eine längere Vorbereitung gewählt“, zeigt sich Janßen zufrieden. „Der Fokus liegt eindeutig auf den nur elf verbleibenden Spielen. Da ist wenig Zeit zum Experimentieren, es geht vor allem ums Verfeinern.“ Am Samstag (14.30 Uhr) ist zum ersten Testspiel des neuen Jahres der TSV Wachtendonk-Wankum zu Gast.