Der ESC Rellinghausen hat vor einer Woche das Training wieder aufgenommen. Das Team von Trainer Sascha Behnke geht ohne Neuzugänge in die zweite Saisonhälfte.

Das erste Testspiel des neuen Jahres bestritt der ESC Rellinghausen gegen die U19 des SC Velbert. „Es ist immer schwierig, gegen eine U19 zu spielen, weil die Einstellung der eigenen Truppe nicht immer zu 100 Prozent stimmt. Bei einigen war das ein bisschen schwammig. Insofern war ich gestern nicht so zufrieden. Da hätte man mehr draus machen müssen“, sagt Trainer Sascha Behnke über den Test. Trotz eines 2:0-Sieg sieht der Coach, gerade in der Offensive, noch Verbesserungsbedarf.

Fitnesszustand der Spieler im grünen Bereich

Seit einer Woche ist der Landesligist nun wieder im Training. Die Spieler kamen genauso aus der Pause, wie der Trainer es erwartet hatte. „Es gibt immer diejenigen, die etwas tun, die wie immer vorneweg marschieren, die fit sind, wenn sie kommen. Und dann gibt es diejenigen, die eben nichts tun. Davon habe ich glücklicherweise in meiner Mannschaft nur drei oder vier, die dann in vier Wochen Pause eben auch viel verlieren. Die anderen, die nichts tun, sind trotzdem irgendwie fit. Insofern ist das alles in Ordnung. Wir haben eine lange Vorbereitung vor uns, das ist alles im grünen Bereich“, sagte Behnke über den Fitnesszustand seines Teams.

In der Landesliga Niederrhein 3 steht Rellinghausen auf dem vierten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Sportfreunde Hamborn beträgt nur zwei Punkte. Beim Thema Aufstieg bleibt der ESC-Coach aber bescheiden: „Wir möchten eine erfolgreiche Saison spielen. Ich sage mal so, man kann aufsteigen, aber das ist nicht unser Anspruch.“ Ziel sei es, so lange wie möglich oben mitzuspielen und mit den unteren Regionen weiterhin nichts zu tun zu haben. Behnke weiß, dass das nicht einfach werden wird: „Die Mannschaften haben teilweise ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wir haben nur zwei Abgänge, keinen Neuzugang und sind auch so mit der Mannschaft sehr zufrieden.“

Kaderplanung für kommende Saison läuft

Der ESC Rellinghausen wird nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. Stattdessen werden bereits Gespräche für die nächste Saison geführt. Mit Kapitän Dominik Huxholt, Torwart Björn Heußen, Niklas Piljic, Niklas Nadolny, Erik May, Luis Fritzsch und Hendrik Buchholz haben bereits sieben Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. „Wir wollen mit einem Großteil des Kaders in der neuen Saison weitermachen und gehen da jetzt in die Planung, auch mit Neuzugängen. Im Winter wollen wir nichts tun, was Unruhe bringt“, sagt der Coach zur Kaderplanung.