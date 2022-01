Fußball-Landesligist Blau-Gelb Überruhr hat auf dem Transfermarkt für Furore gesorgt. Mit Aliosman Aydin wurde ein regionalliga-erfahrener Spieler verpflichtet.

Für Murat Aksoy lief das erste Halbjahr als Trainer des Landesligisten Blau-Gelb Überruhr alles andere als nach Plan: Nach 15 Partien steht seine Mannschaft mit nur sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat bereits 13 Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dabei war der Essener Klub in vielen Begegnungen auf Augenhöhe und musste einige knappe, vermeidbare Niederlagen einstecken. Dem jungen Team fehlte es häufig an Erfahrung und Cleverness. Doch Aufgeben kommt für Aksoy und sein Team nicht in Frage. Der Coach glaubt – trotz der prekären Lage – weiterhin an die Wende und hat dafür auf dem Transfermarkt für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Denn: Wie RevierSport erfuhr, hat das Landesliga-Schlusslicht Stürmer Aliosman Aydin unter Vertrag genommen, so dass Aydin in der Restrunde für Überruhr auf Torejagd gehen wird. Es ist ein absoluter Transferkracher! In seiner Karriere bestritt der abgezockte Angreifer 105 Regionalliga-Spiele und erzielte für Fortuna Düsseldorf II, den KFC Uerdingen und SC Verl 23 Treffer (vier Vorlagen). Auch in der Oberliga stellte er seine Qualitäten unter Beweis und gehörte bei der SSVg Velbert von 2016 bis 2019 zu den absoluten Leistungsträgern. Seine Bilanz war beeindruckend: 76 Liga-Partien, 42 Tore und zehn Vorlagen.

Zuletzt spielte Aydin für den Bezirksligisten GSG Duisburg. Mit seinen 29 Jahren befindet sich der gebürtige Dormagener im besten Fußballeralter. Der Coach bestätigte den Coup auf RS-Nachfrage: "Aliosman ist ein Stürmer mit viel Erfahrung, der stets eine gute Torquote hatte. Er kann vorne die Bälle festmachen und nutzt die Chancen konsequent. Seine Vita sagt schon viel aus. Die Gespräche liefen sehr gut und wir freuen uns, dass er zu uns wechseln wird. Ich bin definitiv überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich."

Aydin ist der dritte und letzte Winterzugang von BG Überruhr – zuvor wechselten bereits Samet Caliskan (FSV Vohwinkel) und Alison Rafael Leite Dos Santos (Westfalia Herne) in den Essener Süden. Auch diese beiden Spieler bezeichnet Aksoy als "sehr gute Transfers". Mit Wolfgang Mbonbo (Vogelheimer SV), Uras Acici (ASV Mettmann), Ahmet Tepebas (SSVg Velbert U23), Alain Hansmann Jackson (TuS Essen West 81) und Seongsun You (Holzwickeder SC) haben fünf Spieler den Verein verlassen.