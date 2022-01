Landesliga: Sensationstransfer! 86-maliger Bundesligaspieler kommt

In der Transferperiode spricht man gerne von "Transfercoups". Diese Meldung ist ein solcher: Ein Landesligist gab die Verpflichtung eines Ex-Bundesligaspielers bekannt.

Es ist wahr: Assani Lukimya wird ab sofort für einen Landesligisten auflaufen. Der MSV Düsseldorf, Spitzenreiter der Landesliga Gruppe 1 am Niederrhein, gab die Verpflichtung des Ex-Profis bekannt.

"Der Dank geht an die Sportliche Leitung und die beteiligten Personen, die das möglich gemacht haben. Und natürlich geht der Dank auch an Assani, der das Projekt MSV Düsseldorf aktiv mitgestalten möchte", heißt es auf der Facebook-Seite des MSV Düsseldorf, der mit neun Punkte vor seinen Verfolgern liegt und auf dem besten Weg in Richtung Oberliga Niederrhein ist.

Mit Lukimya sollte die Mannschaft noch stärker werden. Der 35-jährige Innenverteidiger hat im Fußball gefühlt schon alles gesehen. Seine Vita: 86 Bundesligaspiele, 69 Partien in der 2. Bundesliga und 168 Begegnungen in der 3. Liga. Zudem kommen noch 56 Spiele in der chinesischen Super League. Er hat auch dreimal in der Nationalmannschaft des Kongos gespielt.

Lukimya stand in seiner Karriere bei Vereinen wie Hertha BSC, Hansa Rostock, Carl Zeiss Jena, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, Liaoning FC und zuletzt dem KFC Uerdingen unter Vertrag. Seit dem 1. Juli 2021 ist Lukimya ohne Verein und heuert nun offiziell ab dem 10. Januar 2022 beim ambitionierten Landesligisten MSV Düsseldorf an.