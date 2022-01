Neuer Trainer: Ex-Profi soll Türkspor zum Aufstieg führen

Türkspor Dortmund aus der Fußball-Landesliga Westfalen 3 hat einen neuen Trainer. Es ist ein früherer Profi, der zuletzt in der Regionalliga West tätig war.

Den letzten Tag des Jahres 2021 hat Türkspor Dortmund genutzt, um einen neuen Trainer zu präsentieren. Orhan Özkara wird den ambitionierten Westfalen-Landesligisten in der Rückserie trainieren, wie der Klub in einem Facebook-Beitrag mitteilte.

Özkara war zuletzt Co-Trainer des Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. Davor trainierte er die Ahlener U19 für zwei Jahre als Chefcoach. In Dortmund hat er nun einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet.

„Wir waren auf der Suche nach einem Trainer, der zu unserer Ideologie und Mannschaft passt. Orhan Özkara stand ganz oben auf unserer Wunschliste und ich bin froh, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten“, sagt Vereinspräsident Dr. Akin Kara. „Mit so einem Mann an der Seitenlinie können wir sogar noch höhere Ziele anstreben und erreichen. Es ist genau der Richtige für uns.“





Die Neuverpflichtung bedeutet auch: Für Robert Podeschwa ist die Zeit an der Seitenlinie Türkspors wieder vorbei. Er hatte den Verein interimsweise vor wenigen Wochen übernommen, nachdem sein Vorgänger Sebastian Tyrala zum TuS Bövinghausen gewechselt war. Sogar Ilhan Mansiz, türkischer WM-Held von 2002, war zwischenzeitlich als neuer Türkspor-Trainer gehandelt worden.

Doch nun macht es Özkara, der in seiner aktiven Zeit bis 2011 für den SV Lippstadt, Rot Weiss Ahlen, Arminia Bielefeld ll, den SC Verl sowie Preußen Münster spielte. Für Ahlen - zugleich die Geburtsstadt des 42-Jährigen - spielte er 2003 gar fünfmal in der 2. Bundesliga.

Rund um den Jahreswechsel gab es bei Türkspor zudem auch Neuigkeiten mit Blick auf den Kader: Duran Turan (zuletzt Westfalia Herne) und Clement Edache Itodo (zuletzt Firtinaspor Herne) werden in der Rückrunde für den Aufstiegsaspiranten auflaufen.

In der Tabelle hat der Klub in der Winterpause einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Hombrucher SV. Das direkte Duell hatten die Dortmunder Anfang November 1:2 verloren. In die Restrunde startet Türkspor am 6. Februar mit einem Gastspiel bei Viktoria Resse — dann mit Orhan Özkara an der Seitenlinie.