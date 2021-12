Blau-Weiß Mintard: Stürmer kommt aus der Oberliga

Blau-Weiß Mintard ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. Zumindest ein neuer Stürmer konnte schon vor Weihnachten präsentiert werden.

Kurz vor Weihnachten konnte Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard eine Neuverpflichtung vermelden: Mittelstürmer Timo Conde wechselt vom westfälischen Oberligisten SC Westfalia Herne nach Mülheim-Mintard.

"Ich kenne Timo seit zwei Jahren und er entspricht genau unserem Suchprofil. Er ist athletisch und trotz seiner Größe brutal schnell. Unsere Außenspieler können ihn mit Flanken füttern, aber durch seine Schnelligkeit kann er auch zentral sehr gut Richtung Tor geschickt werden. Alles in allem ein absoluter Gewinn für unser Team", freut sich DJK-Sportchef Roland Braun.

Der 23-jährige Conde, der in dieser Saison achtmal für Herne in der Oberliga zum Einsatz kam, ist voller Tatendrang. "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung. Da war Mintard eine sehr passende Gelegenheit. Ich habe in den Gesprächen mit dem Sportvorstand ein großes Vertrauen in meine Qualitäten gespürt und vernommen, dass ich hier in eine funktionierende, eingeschworene Mannschaft mit viel Potenzial komme. Die Anlage liegt idyllisch im Grünen. Vom Gesamtpaket her ist Mintard jetzt das Richtige für mich. Ich bin zuversichtlich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und ich möchte meinen Teil dazu beitragen hier etwas aufzubauen", erklärt Conde.

Der Angreifer spielte in seiner bisherigen Karriere sowohl für Westfalia Herne als auch für die TSG Sprockhövel in der Oberliga. Weitere Stationen in seiner fußballerischen Karriere waren unter anderem die beiden Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen und die Spvgg Erkenschwick.