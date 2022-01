Hombrucher SV: „Das ist eine super Geschichte“

Der Hombrucher SV ist Spitzenreiter und einer der Aufstiegskandidaten. Trainer Alexander Enke bleibt aber realistisch.

43 von 48 möglichen Punkten konnte der Hombrucher SV in der laufenden Saison bislang einfahren. Eine stolze Zahl. Nicht ohne Grund stehen die Dortmunder an der Tabellenspitze der Landesliga Westfalen 3.

Die Tabelle kann der Hombrucher SV nun als schöne Momentaufnahme mit ins neue Jahr nehmen. Denn den Verantwortlichen ist klar, dass eine Rückserie mit weiteren 14 Siegen mehr als unwahrscheinlich ist. Nicht zu vergessen: die Verfolger schlafen nicht. Türkspor Dortmund 2000, SV Wanne 11 und die SpVgg Horsthausen, alle – mit Abstrichen – noch in Schlagdistanz. Den Platz an der Sonne wird sich der Hombrucher SV nur ungern nehmen lassen. Auch wenn der Aufstieg bislang noch kein Thema ist.

Alexander Enke, Trainer des Hombrucher SV, über…

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3:

„Unter dem Strich bleibt da eigentlich nur Positives. Die Art und Weise wie wir gespielt haben, war einfach nur beeindruckend. Wir wollen zwar oben mitspielen, aber dass es gleich so läuft, war nicht zu erwarten. Wir haben auf keinen Fall damit gerechnet, dass wir aus 16 Spielen 14 Siege holen und dabei auch noch gegen alle direkten Konkurrenten so gut aussehen. Das ist eine super Geschichte. Aber wir müssen auch ehrlich sein, es waren viele knappe Spiele dabei, die wir erst in der 90. Minute gewonnen haben, oder sehr knapp waren. Das hätte auch anders aussehen können.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wir haben aktuell keine Stelle im Kader, die wir zwingend neu besetzen müssen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, einen Spieler zu holen, der uns sofort weiterhilft, wären wir aber nicht abgeneigt.“

…die Ziele für 2022:

„Wir wollen weiter oben mitspielen. Man muss aber auch realistisch sein: Wir werden nicht noch einmal 14 Siege holen können. Türkspor wird auch weiterhin beständig spielen. Aber wir werden trotzdem alles daran setzen, weiter oben mitzuspielen.“

…die Vorbereitung:

„Wir werden in der Vorbereitung ab dem 6. Januar nicht viel anders machen als in den Trainingseinheiten innerhalb der Saison. Wir sind gut eingespielt, dennoch werden wir daran arbeiten, die Abläufe, die schon gut klappen, noch weiter festzusetzen.