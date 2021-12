Arminia Klosterhardt: Vor dem Aufstiegstraum muss gearbeitet werden

Platz acht mit fünf U19-Spielern im Einsatz. Arminia Klosterhardts Trainer Marcel Landers zeigt sich zufrieden mit der Hinrunde. Es gibt aber noch einiges zu tun.

Marcel Landers über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Da wir alle nicht wussten, wo wir nach Corona stehen würden, gerade mit dieser jungen Truppe, die wir haben - können wir zufrieden sein. Die Liga ist brutal ausgeglichen. Es bleibt spannend. Wir wissen, dass wir noch etwas tun müssen. Wir haben uns eine gute Position erarbeitet."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Ekin Yolasan kommt von Sterkrade-Nord zu uns, Luis Förster verlässt uns Richtung Viktoria Buchholz. Sonst ist nichts geplant. Wir sind zufrieden mit den Jungs, die da sind und haben einen guten Kader zusammen. Natürlich halten wir Augen und Ohren offen, aber geplant ist nichts. In der Hinrunde haben vier U19-Spieler Einsätze in der Meisterschaft bekommen, das wird auch weiter so passieren. Das gehört zu unserer Philosophie."

… die Ziele für 2022:

"Im ersten Halbjahr geht es natürlich nur darum, die Klasse zu halten. Für uns wird es auch erst mal um nichts anderes gehen, als uns zu etablieren. Wenn wir das hinbekommen, können wir den nächsten Schritt machen, uns festigen und uns jedes Jahr auch tabellarisch verbessern. Wir bleiben bei der Philosophie mit jungen Spielern. Die sind talentiert, machen aber auch noch Fehler. In den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahren können wir dann vielleicht vom Oberliga-Aufstieg träumen, aber erst einmal müssen wir diese Saison arbeiten."

… die Vorbereitung:

"Am 18. Januar ist eigentlich der Start, aber man weiß ja schon wieder nicht, ob wir dürfen. Highlight wird das erste Testspiel gegen den 1. FC Bocholt sein. Es ist schön für die Jungs, dass sie sehen können, wo sie hinwollen und dass bis dorthin schon ein Unterschied herrscht. Ansonsten sind wir viel im Kreis unterwegs. VfB, Fortuna und Rhenania Bottrop. Das sind gute Spiele gegen gute Mannschaften, dort können wir uns ordentlich vorbereiten."