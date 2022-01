SpVgg Steele: "Es ist für uns schon ein Highlight, dort zu stehen"

Keine großen Namen, sondern geerdete Teamarbeit. Für Dirk Möllensiep, Trainer der SpVgg Steele, wäre eine Wiederholung der Hinrunde das Nonplusultra.

Dirk Möllensiep über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Für uns lief es überragend. Keiner hat damit gerechnet, dass wir dort mitspielen. Die Liga ist eng, deswegen sind es auch nach unten nicht viele Punkte. Aber es ist für uns schon ein Highlight, dort zu stehen. Dass wir das geschafft haben, liegt daran, dass wir das Teamgefühl pflegen. Wir müssen im Trainerteam und bei den Spielern im Team funktionieren, um zu gewinnen. Wir haben nicht die riesengroßen Einzelspieler dabei, deswegen kommen alle solide über die Kameradschaft. Teilweise hatten wir sogar fünf U19-Spieler dabei. Das ist für uns der richtige Weg."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir werden nichts tun. Wir werden mit Marvin Wolters einen Spieler verlieren, der zu Frintrop in die Bezirksliga geht. Wir wollen aber nichts tun, weil wir gut aufgestellt sind. Wir werden weiter diesen Weg gehen."

… die Ziele für 2022:

"Am besten wäre es, in der Rückrunde ähnlich zu spielen wie in der Hinrunde. Das wäre das Nonplusultra. Wir müssen noch Punkte holen, um die Liga frühzeitig zu halten. Das ist der erste Schritt. Nach drei Spielen werden wir gucken, wo die Reise hingeht. Das zu bestätigen wird schwer genug. Wenn wir diese Spiele erfolgreich gestalten können und uns oben festsetzen, dann können wir uns andere Ziele setzen."

… die Vorbereitung:

"Die Hallenrunde findet in diesem Jahr leider wegen der Pandemie nicht statt. Wir starten am 18. Januar mit der Vorbereitung, weil wir erst am 6. März wieder spielen. Highlight wird der Oberligist FSV Duisburg als Testspielgegner, aber wir spielen auch gegen sehr gute Bezirksligisten wie zum Beispiel Tusem Essen. Sie haben eine sehr gute Mannschaft und bestreiten einen ähnlichen Weg wie wir."