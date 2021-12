ESC Rellinghausen: Behnke wird nach guter Serie nicht größenwahnsinnig

Der ESC Rellinghausen überwintert auf dem vierten Rang mit Tuchfühlung zur Spitze. Das hat auch Trainer Sascha Behnke nicht erwartet. Wir haben mit ihm gesprochen.

Sascha Behnke über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Unser Fazit fällt durchweg positiv aus, auch wenn wir vor dem letzten Spiel vier Partien nicht gewinnen konnten. Wir stehen hinten richtig gut und hatten nur nach vorne ins letzte Drittel ein paar Schwierigkeiten. Da wollen wir noch ein bisschen mehr machen und dann können wir ein wichtiges Wort mitsprechen. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen weiterhin mit unten nichts zu tun haben."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Es werden uns zwei Spieler verlassen: Julian Gaulke ist mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden gewesen und wechselt zu Einigkeit Dornap. Auch Osman Durmus geht aus dem gleichen Grund. Beide haben sich vernünftig verhalten und top verabschiedet. Sie waren offen und ehrlich, aber man kann beides nachvollziehen. Wir hätten gerne noch einen Spieler gehabt, aber das wäre bei ihm mit dem Training problematisch geworden, weil er noch Jugendtrainer ist. Deswegen wird bei uns nichts passieren."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen nicht unten reinrutschen und versuchen, die Hinrunde zu bestätigen. Wir sind nicht größenwahnsinnig, aber wenn wir unter die Top drei kommen könnten, wäre es schon schön. Aber es ist kein Muss."

… die Vorbereitung:

"Wir fangen am 13. Januar wieder an zu trainieren. Wir werden aber nur in der ersten Woche einmal mehr trainieren. Der Fokus liegt darauf, dass wir in der Pause regenerieren können. Wir haben keinen Druck und schauen, was passiert. Wir hatten mit dem SC Düsseldorf-West einen interessanten Testspielgegner, aber dieser hat uns nach dem Trainerwechsel per WhatsApp abgesagt. Wir suchen nun einen Ersatz für den 22. oder 23. Januar."