LL NR 3: Abgeschlagen Letzter - darum glaubt BG Überruhr noch an den Klassenerhalt

Der FC Blau-Gelb Überruhr ist als Schlusslicht der Landesliga Niederrhein 3 in einer heiklen Situation. Jetzt wartet am Sonntag (14:15 Uhr) mit dem ESC Rellinghausen ein Top-Team.

Der Blick auf die Tabelle in der Landesliga Niederrhein 3 zeigt, dass es für den FC BG Überruhr ein langer Weg aus dem Tabellenkeller wird. Mit nur sechs Punkten aus 14 Spielen liegt man abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Murat Aksoy gibt sich trotzdem kämpferisch und erklärt, was ihn im Abstiegskampf besonders zuversichtlich stimmt.

Punkteausbeute entspricht bei weitem nicht dem Potential der Mannschaft

„Natürlich ist unsere aktuelle Punkteausbeute viel zu gering. Mit sechs Punkten können wir nicht zufrieden sein. Dennoch glaube ich nach wie vor fest daran, dass der Klassenerhalt noch möglich ist. Ich bin jetzt schon viele Jahre Trainer und habe selten so einen guten Geist und eine gute Moral innerhalb eines Teams erlebt. Ich kenne viele der Jungs schon aus früheren Trainerstationen im Jugendbereich. Die haben alle so viel Potential. In vielen Partien waren wir spielerisch die bessere Mannschaft, haben uns oft nur einfach nicht belohnt“, sagt Aksoy.

Kaderumbruch im Sommer

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass 18 Neuzugängen im Kader stehen.“ Da kann man nicht erwarten, dass gleich in der ersten Saison alles rund läuft. Was den Jungs manchmal vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist eine gewisse Kaltschnäutzigkeit und Souveränität vor dem Tor. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir sehr viele Junge Spieler haben, die noch nicht viel Erfahrung im Seniorenbereich auf diesem Niveau vorweisen können“, nimmt der Trainer seine Spieler in Schutz.

„Wollen weiter an unserer Spielweise festhalten“

Trotz der aktuellen Tabellensituation will Aksoy weiter an seiner Idee und Philosophie des fussballerischen Ansatzes festhalten: “Ich bin absolut überzeugt von dem Weg, den wir mit den Jungs gehen. Natürlich gibt es Mannschaften in unserer Situation, die sich dann lieber erstmal hinten reinstellen und einen pragmatischeren Ansatz wählen. Aber ich habe eine klare Vorstellung davon, wie ich Fußball spielen lassen will, da steht auch der Verein hinter. Offensiv, möglichst mit einem Kontakt und hohem Anlaufen, daran wollen wir festhalten.“

Gespräche mit möglichen Neuzugängen

Zu möglichen Wintertransfers kann er noch nichts konkretes vermelden: “Wir sind aktuell in Gesprächen mit dem ein oder anderen potentiellen Neuzugang, aber finalisiert ist noch nichts. Ich hoffe, dass wir uns da im Winter auf jeden Fall nochmal verstärken können, gerade auf der Stürmerposition würde uns ein Neuzugang noch guttun.“ Wichtig sei ihm aber, dass nicht der Eindruck vermittelt wird, der Klassenerhalt steht und fällt mit möglichen Neuzugängen. „Klar redet man immer über Neuzugänge, aber auch die müssen dann erstmal integriert werden. Zudem habe ich auch großes Vertrauen in den vorhandenen Kader.“

„Im neuen Jahr voll angreifen“

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, hält er noch alles für möglich. “Wir wollen am Wochenende die drei Punkte holen und dann im neuen Jahr voll angreifen. Die Mannschaft hat bis jetzt viel weniger Punkte auf dem Konto, als sie verdient hat, das macht mir große Hoffnungen, dass irgendwann auch die nötigen Siege eingefahren werden.“