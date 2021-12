FSV Vohwinkel: Nach Abel-Aus - neuer Trainer kommt aus der Oberliga

Landesliga FSV Vohwinkel-Trainer Abel: „… das ist unser Faustpfand für die neue Saison“

Der FSV Vohwinkel steigt von der Bezirksliga in die Landesliga auf. „Man freut sich zwar, aber es ist trotzdem anders“, sagt Trainer und Ex-RWO-Profi Günter Abel, der mit seiner Mannschaft in der neuen Saison eine gute Rolle spielen will.