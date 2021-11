Der SV Burgaltendorf kann auch am kommenden Wochenende nicht antreten. Wegen der Corona-Fälle wird auch das Spiel gegen Steele verlegt.

Der SV Burgaltendorf muss auch am kommenden Wochenende zusehen. Nach dem Meisterschaftsspiel gegen den SV Genc Osman Duisburg und dem Pokalspiel gegen Fortuna Bredeney wird auch das Liga-Spiel gegen die SpVgg Steele am kommenden Wochenende verschoben. Das veröffentlichte der Verein am Donnerstag.

Vier Spieler der ersten Mannschaft hatten sich mit Covid-19 infiziert. "Den Spielern geht es aber weitestgehend gut", berichten die Essener.

Nachholtermine sind für alle drei Spiele derzeit noch nicht angesetzt.