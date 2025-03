Kreisliga C: ETB SW Essen II - Keeper erleidet Herzinfarkt im Spiel

Was für ein Schock für den 36-jährigen ETB II-Keeper Dennis Josefs. Er erlitt im Spiel der Kreisliga C einen Herzinfarkt. Doch er hatte einen Schutzengel.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen II steht in der Kreisliga C3 in Essen auf dem zweiten Platz und hat Chancen, in die Kreisliga B aufzusteigen.

Doch das interessierte an letzten Wochenende niemanden. Denn während der ETB II das Heimspiel gegen SV Leithe II mit 3:1 gewann, kämpfte ein Spieler der Schwarz-Weißen um sein Leben.

ETB-Torwart Dennis Josefs sackte nach 70 Minuten zusammen und musste mit schwerem Druck auf der Brust und Atemproblemen ausgewechselt werden. Sein Zustand war so schlecht, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste.

Nach der Erstversorgung am Platz wurde später im Krankenhaus ein Herzinfarkt festgestellt. Ihm wurde sofort ein Stent gesetzt, um die lebensbedrohliche Situation in den Griff zu bekommen.

Der ETB teilte via Instagram mit, dass es dem Keeper bereits besser geht. Seit Mittwoch ist er schon wieder zu Hause. Gegenüber der WAZ betonte der 36-Jährige. „Ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich realisiert. Mir ging es zu keinem Zeitpunkt so schlecht, dass ich wahrgenommen habe, dass ich in Lebensgefahr bin. An diesem Tag haben so viele Dinge für mich gesprochen. Erstens war ich nicht alleine auf dem Platz. Zweitens wurde mir gesagt, dass ich kein Chance gehabt hätte, wenn die Verstopfung einen halben Zentimeter weiter oben gewesen wäre. Und drittens wurde mir zum Glück schwindelig. Ich bin eigentlich jemand, der eine hohe Schmerztoleranz und wäre sonst niemals in Krankenhaus gegangen. Dann wäre ich jetzt nicht mehr hier.“

Bei so vielen glücklichen Fügungen kann er sicher damit leben, dass er als Begleiterscheinung nun sein Leben lang Medikamente nehmen muss.

Am Sonntag (23. März, 12:30 Uhr) steht in der Kreisliga C nun das nächste Spiel an. Die Mannschaft wird sicher auch für ihren Schlussmann versuchen, beim FSV Kettwig II den nächsten Dreier einzufahren, um im Sommer einen Aufstieg feiern zu können. Die ersten beiden Teams steigen in dieser Liga auf.