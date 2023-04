Kreisliga C: Westfalia Dortmund - Aufstieg und 200-Tore-Marke - jetzt kann es schnell gehen

Zwei Wochen nach Ostern kann der Kreisligist Westfalia Dortmund zwei Meilensteine in der Kreisliga C perfekt machen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der 2022 neu gegründete Klub Westfalia Dortmund den ersten Aufstieg perfekt macht.

Die Elf um Gründer Maurice Temme, der gleich mehrere Funktionen bei der Westfalia bekleidet, unter anderem den des Torjäger vom Dienstes, marschiert nach Belieben durch die Kreisliga C. Nun steht der Aufstieg in die Kreisliga B womöglich bevor.

Am Osterwochenende hat die Kreisliga C5 Dortmund spielfrei, am Spieltag danach hat die Westfalia auch frei. Doch sollte der Zweite VfB Lünen 08 III am kommenden Spieltag (Samstag, 15. April, 17 Uhr) beim FC Merkur (Platz acht) nicht gewinnen, könnte die Westfalia am Sonntag (23. April, 15 Uhr) gegen die SG Alemannia Scharnhorst II (Platz 14) alles aus eigener Kraft klar machen.

Denn aktuell haben beide Mannschaften durch die Rückzüge der SG Gahmen und von TuS Neuasseln III noch sechs ausstehende Partien. Die Westfalia hat 15 Punkte Vorsprung bei noch 18 zu vergebenen Punkten.

Das Hinspiel gegen Scharnhorst gewann Westfalia Dortmund mit 23:0

Sollte Lünen also patzen, ginge es für Westfalia Dortmund gegen Scharnhorst nicht nur um den Aufstieg, auch die Marke von 200 erzielten Toren sollte dann fallen. Zur Erinnerung: Das Hinspiel ging mit 23:0 an den Favoriten.

Stellt sich im Vorfeld eigentlich nur die Frage: Tritt der Gegner an oder passiert das, was schon einige Male geschah. Nämlich ein Nicht-Antritt des Gegners, um eine hohe Klatsche zu vermeiden.

Derzeit hat die Westfalia ein Torverhältnis von 197:9 Buden. Drei Treffer fehlen noch bis zu der ominösen 200er Marke. 44 dieser Tore gehen mittlerweile auf das Konto von Maurice Temme, Kapitän, Leistungsträger, Torjäger und Präsident des Klubs. Auf Platz zwei steht auch ein Akteur der Westfalia. Xavery Lampka kommt auf 23 Treffer.