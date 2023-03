Kreisliga C: 16 Spiele, 167 Tore - Westfalia Dortmund wieder in Torlaune - 7:2 beim Zweiten

Das neu gegründete Team von Westfalia Dortmund war mal wieder in Torlaune. Gegen den chancenlosen Zweiten gab es einen Kantersieg.

In der Kreisliga C5 Dortmund stellt sich die Frage nach dem Aufsteiger nicht mehr. Die Frage lautet nur: Wann hat Westfalia Dortmund den Aufstieg auch rechnerisch in der Tasche.

Theoretisch kann es schon in vier oder fünf Wochen soweit sein. Dann wäre das erste Etappenziel - die Kreisliga B - erreicht. Wobei auch die nur eine Durchgangsstation sein soll auf dem Weg in den oberen Amateurfußball in Westfalen.

Wie überlegen der 2022 von Maurice Temme gegründete Verein ist, das zeigte einmal mehr das Wochenende. Denn auf der Partie beim Lüner SV III stand Topspiel drauf, es war allerdings so einseitig wie alle Begegnungen der Dortmunder.

Am Ende gewann der Erste beim Zweiten mit 7:2 - wobei nach 68 Minuten schon ein 7:0 verzeichnet wurde. Serkan Er (Eigentor), Maurice Temme, Xavery Lampka, Nikola Salameh (2) und Simon Freitag (2) trafen für den Ligagiganten

Der nach 16 Partien ein Torverhältnis von 167:9 aufweist. Und das obwohl einige Gegner nicht einmal antraten, die Partien so nur mit 2:0 für den Spitzenreiter gewertet wurden.

Wie ernst es der Westfalia ist, das bewies unter anderem die Winterpause, Hier wurden noch zwei Spieler verpflichtet, um vermutlich auch schon für die kommende Saison gerüstet zu sein.

Mit Muhammed Yilmaz kam ein ehemaliger Landesliga-Spieler zur Westfalia. Zuletzt war der Defensivspieler bei A-Ligist SG Gahmen aktiv. Zudem kam Antonio Maio. Der 21-Jährige feiert ein Wiedersehen bei der Westfalia. Er kam vom Landesligisten Sportfreunde Wanne-Eickel.

Und auch ein Schiedsrichter kam zur Westfalia - ein sehr bekanntes Gesicht in der Influencer-Szene. Pascal Martin alias "Qualle" ist zur Westfalia gewechselt und wird künftig im Dortmunder Raum pfeifen.

Auf allen Ebenen bewegt sich was bei der Westfalia, die sogar bei TikTok aktiv sind.