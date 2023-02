Dortmund: Warum ein 23-jähriger 61-maliger Oberligaspieler in die Kreisliga C wechselt

Das Ausnahme-Team von Westfalia Dortmund 2022 hat einen Vorgriff auf die kommende Saison getätigt und einen erfahrenen Oberligaspieler an Land gezogen.

Der designierte Kreisliga-C-Meister Westfalia Dortmund bereitet schon im Hintergrund die Kreisliga-B-Saison 2023/2024 vor. Denn diese Spielklasse soll längst nicht die Endstation für den Klub von Präsident und Spielertrainer Maurice Temme sein.

Bei diesen hoch gesteckten Zielen wird ab sofort auch Erhan Duyar mithelfen. Denn der 23-Jährige wurde am vergangenen Wochenende als Neuzugang vorgestellt.

Duyar, ein Defensivspezialist, der den Nachwuchs von Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und FC Schalke 04 durchlief, war zuletzt beruflich in der Bundeshauptstadt zugegen. "Jetzt ist er aus Berlin zurückgekehrt und will wieder Fußball spielen. Wir haben insgesamt fünf Jahre zusammengespielt und freuen uns, dass wir das in Zukunft bei Westfalia Dortmund weitermachen können. Er ist spielberechtigt und wird uns vielleicht schon in dieser Saison zur Verfügung stehen", erklärt Temme gegenüber RevierSport.

61 Oberligaspiele (vier Spiele, vier Vorlagen) und gerade einmal 23 Jahre alt: Warum geht Duyar in die Kreisliga? "Weil er seinem Beruf alles unterordnet. Er wird wahrscheinlich in meine Immobilien-Firma einsteigen. Und da gibt es viel zu tun. Man ist da von morgens bis abends unterwegs und kann nicht mehr drei-, viermal die Woche auf hohem Niveau trainieren und spielen. Bei uns ist er gut aufgehoben, wird trotzdem Spaß haben und viele Spiele gewinnen", erzählt Temme.

Zwei, vielleicht drei Zugänge sollen für die neue Saison 2023/2024 noch fix gemacht werden. "Das werden aber junge Spieler aus dem Raum Dortmund sein, die gutes Kreisliga-Format haben. Das sind dann keine Ex-Oberligaspieler", verrät Temme.

Aktuell schießt die Westfalia die Kreisliga C in Grund und Boden. Die Bilanz: 15 Spiele, 15 Siege, 166:7 Tore. Elf Partien, angefangen in der kommenden Woche gegen den Tabellenzweiten VfB Lünen III, stehen noch auf dem Programm. "Wir wollen alle Spiele gewinnen, die 200er Tore-Marke knacken und unter zehn Gegentreffer bleiben", betont Temme. Bei dieser Mission bis zum Saisonende wird ab sofort auch Erhan Duyar mithelfen.