Westfalia Dortmund: Drei Neuzugänge für Westfalia Dortmund – darunter ein Co-Trainer

Kreisliga-C-Spitzenreiter Westfalia Dortmund hat die nächsten Neuzugänge präsentiert. Erneut kommt höherklassige Verstärkung zum Ligaprimus.

15 Spiele, 15 Siege, 106:7 Tore – souveräner als Westfalia Dortmund in der Kreisliga C5 kann man kein Tabellenführer sein. Sieben Punkte hat der Verein in seiner ersten Hinserie seit Gründung bereits als Polster auf Verfolger VfB Lünen III rausgeholt und peilt nicht nur den Aufstieg in die Kreisliga B an, wie Gründer Maurice Temme gegenüber RS verriet. Erneut hat der Spitzenreiter zwei neue Spieler präsentiert. Zusätzlich kommt noch ein Co-Trainer.

Mit Muhammed Yilmaz kommt ein ehemaliger Landesliga-Spieler zur Westfalia. Zuletzt war der Defensivspieler bei A-Ligist SG Gahmen aufgelaufen. „Das Vorhaben dieses Vereins hat mein Interesse schon im Voraus geweckt“, beschrieb der 23-Jährige bei Instagram und nimmt sich vor: „Nach mehreren Verletzungen möchte ich die Saison verletzungsfrei beenden.“

Ebenfalls neu dabei ist Antonio Maio. Der 21-Jährige feiert ein Wiedersehen bei der Westfalia. „Ich wollte mit den beiden besten Trainern aus meiner Vergangenheit den nächsten Schritt gehen“, erläutert der Offensivakteur, der von Landesligist Sportfreunde Wanne-Eickel kommt.

Auch an der Seitenlinie gibt es einen Neuzugang. Cem Lehmbecker wird das Trainerteam um „ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainer und Spielern“ verstärken, wie der Verein mitteilte. Der 26-Jährige freut sich ebenfalls auf die neue Aufgabe: „Mit den Zukunftsplänen kann ich mich voll identifizieren. Ich freue mich auf eine spannende Zeit!“

Elizier Kany und Matthias Marten standen bereits länger als Winterzugänge fest, jetzt hat der Ligaprimus mit den Neuzugängen Nummer drei und vier nachgezogen. Westfalia Dortmund startet am 12. Februar mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenachten DJK TuS Körne III in die Rückrunde.