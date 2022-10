Kreisliga C: Nach erster Absage - 23:0 - Westfalia Dortmund wieder standesgemäß

Sie sind nicht aus dem Rhythmus geraten. Westfalia Dortmund hat nach einwöchiger Woche wieder einen Gegner zerlegt - diesmal mit 23:0.

Neun Partien hat Westfalia Dortmund in der Kreisliga C5 Dortmund absolviert. Wobei eigentlich waren es nur acht, denn vor einer Woche trat der geplante Gegner TuS Neuasseln II nicht an. Damit wurde diese Begegnung nur mit 2:0 für den Spitzenreiter gewertet.

Und das hat das Torverhältnis der Westfalia beeinträchtigt. Denn bisher lagen die Ergebnisse des erst im April 2022 gegründeten Vereins jenseits der zehn Tore pro Partie.

Doch auch die Woche Pause hat den Ligagiganten nicht aus dem Tritt gebracht. Am Sonntag gab es gegen den Vorletzten SG Alemannia Scharnhorst II einen weiteren Kantersieg. Der sieglose Gegner wurde mit 23:0 nach Hause geschickt. Konsequenz für die Alemannia: Beim Torverhältnis liegt man nun bei 3:81.

Etwas anders die Westfalia: Die können nur auf eine Torbilanz von 126:2 schauen. Macht einen Schnitt von 14 Toren pro Partie - die Gegner müssen in den 90 Minuten gegen den baldigen B-Ligisten viel ertragen. Aktuell hat die Westfalia vier Punkte Vorsprung und eine weniger ausgetragene Partie gegenüber dem Zweiten SuS Derne 19 II.

In bester Torlaune war am Sonntag mal wieder Vereinsgründer und Spielertrainer Maurice Temme, der acht Tore schoss. Damit steht er in der laufende Serie bereits bei 26 Treffern.

Etwas spannender könnte es in einer Woche werden, denn dann trifft die Westfalia auf den SV Körne 83 III (Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr, RS-Liveticker) - Tabellendritter der Kreisliga C5.

Und auch im Kreispokal wird die Mannschaft von Temme gefordert, denn da geht es gegen den A-Ligisten SF Ay Yildiz Derne (Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr). Die erste Partie im Kreispokal gewann die Westfalia gegen den FC Westfalen Dortmund (Kreisliga C) mit 5:0.