Kreisliga C GE: Spieler nach K.O.-Schlag im Krankenhaus

Handgreiflichkeiten beenden Partie zwischen dem TSV Feldhausen und Middelich vorzeitig. Trainer Andreas Rettschlag ist bestürzt: „Beschämend.“

In der Kreisliga C in Gelsenkirchen gab es einen traurigen Zwischenfall. Die Partie zwischen dem TSV Feldhausen und der SpVgg. Middelich-Resse III musste beim Stand von 1:3 abgebrochen werden.

Der Grund: Ein K.O.-Schlag eines Feldhausener Spielers, der zur Folge hatte, dass ein Akteur der SpVgg. Middelich-Resse III mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus musste.

Andreas Rettschlag, Trainer des TSV Feldhausen erklärte gegenüber der WAZ: "Das Verhalten einiger Spieler ist völlig inakzeptabel. Sie werden umgehend ihren Spielerpass bekommen und fliegen achtkantig raus. Die Schuld für den Abbruch liegt auf unserer Seite, ich hoffe, dem Spieler aus Middelich geht es gut. Ich werde mich morgen auch in aller Form im Namen unseres Vereins bei ihm und auch bei Middelich für dieses nicht zu tolerierende Verhalten unserer Spieler entschuldigen."

Hier geht es zum gesamten Bericht der WAZ: