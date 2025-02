Der TuS Grün-Weiß Holten bedankt sich für die Unterstützung nach dem Brand in seinem Clubhaus und lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

Der TuS Grün-Weiß Holten möchte sich mit folgenden Worten für die Unterstützung nach seinem Brand im Clubhaus bedanken: „Als wir am 11. Januar die Information bekamen, dass es im Clubhaus brennt, war das für alle ein großer Schock. Die Nachricht, dass ,nur‘ der Keller betroffen war, beruhigte fürs Erste.

Am Folgetag wurde jedoch das wahre Ausmaß des Brandes deutlich. Das gesamte, im Keller gelagerte Trainingsmaterial der Fußballabteilung, Minitore, Leibchen, Bälle, Hütchen, Spinde, Ballboxen waren dem Feuer zum Opfer gefallen, zerstört und unbrauchbar und leider nicht versichert. Die Trikotsätze der 15 Mannschaften sind auf Grund der Rußentwicklung unbrauchbar, ebenso die Waschmaschinen und Trockner im Nachbarkeller.“

Die Grün-Weißen weiter: „Die eineinhalb Jahre erfolgreiche Aufbauarbeit der Fußballabteilung nach der Freigabe des Kunstrasenplatzes und des Kleinfelds schien in diesem Moment umsonst gewesen zu sein. Ein spontan erstellter Spenden- und Hilfeaufruf sollte die größte Not lindern und wenigstens einen improvisierten Trainingsbetrieb der Kinder- und Jugendmannschaften ermöglichen.

Doch was dann geschah, kann man nur schwer in Worte fassen. Viele liebe Menschen, Nachbarn, ehemalige Mitglieder, kleine und große Sportvereine, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und die Stadt Oberhausen unterstützten uns mit Geldspenden, Sachspenden und in organisatorischen Dingen. In kürzester Zeit schafften wir es mit dieser unglaublichen Unterstützung und Solidarität den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und in die Meisterschaftsspiele einzusteigen.“

Der Verein schließt seine Danksagung mit einer Einladung: „Und nun, nachdem wir kurz durchgeschnauft haben, möchten wir den vielen Menschen, die uns unterstützt haben, Danke sagen. Wir sind heute noch gerührt von der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft und den vielen kleinen Geschichten am Rande. Die Neunzehnhunderter möchten daher die vielen Unterstützer und solidarischen Menschen am 15. März von 10 bis 13 Uhr auf einen Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen in den Emscher Sport- und Bewegungspark Holten einladen.“