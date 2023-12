Vergessene Vereine: Die Geschichte von Union Solingen - und was heute davon übrig ist

Union Solingen spielte jahrelang in der 2. Bundesliga und erlebte erfolgreiche Zeiten. Heute gibt es den Klub so nicht mehr, um die Nachfolge streiten sich zwei Vereine.

16. Februar 1985, Stadion am Hermann-Löns-Weg in Solingen. Fußball-Zweitligist Union Solingen traf im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Borussia Mönchengladbach. Knapp 16.000 Zuschauer sahen die Partie im weiten Rund, bei der der Verein aus der Klingenstadt am Ende mit 1:2 unterlag.

Es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Getoppt werden kann dieser nicht mehr, denn: Das Stadion ist mittlerweile abgerissen. Auf dem ehemaligen Stadiongelände entstanden 62 Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser.

Den Verein selbst gibt es in der Form seit 33 Jahren nicht mehr, aber noch immer steht er auf Platz 27 der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga. 1981 hatten sich die Solinger dafür qualifiziert. Der Verein war im Aufwind. Nach der Fusion am 24. Juli 1974 des OSC Solingen mit dem VfL Solingen-Wald startete der Klub in der damals drittklassigen Verbandsliga Niederrhein und schaffte gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen den Aufstieg in die zweite Liga. Dort sollte der Verein sich nicht nur halten, sondern etablieren.

Die Saison 83/84 bildete den Höhepunkt. Die beiden Torjäger Wolfgang Schäfer (21 Tore) und Daniel Jurgeleit (15 Tore) schossen den Verein am Saisonende auf Platz fünf. Im Jahr darauf folgte Platz sechs und die erfolgreichste Pokalrunde der Geschichte. Danach geriet der Klub immer mehr in Schwierigkeiten. 1988/89 ging es als abgeschlagener Tabellenletzter in die Oberliga Nordrhein, wo die SG ebenfalls Letzter und in die Verbandsliga durchgereicht wurde. Der Verein ging Konkurs.

Streit um die Nachfolge

Auch der Nachfolge-Verein 1. FC Union Solingen konnte an die Erfolge nicht anknüpfen. In der Saison 2008/09 stand der Verein mit Frank Zilles als Trainer an aussichtsreicher Position in der Niederrheinliga. Bis im März 2009 Thomas Brdaric als neuer Sportlicher Leiter verpflichtet wurde. Eine Entscheidung, die im Nachhinein den Aufstieg verhindern sollte.

Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen Brdaric und Zilles, der daraufhin im Mai entlassen wurde. Die Mannschaft stand jedoch hinter ihrem Trainer und ließ jegliche Aufstiegsträume platzen. Ein Großteil des Teams folgte Zilles zum Liga-Konkurrenten TuRU Düsseldorf. In der darauffolgenden Saison stieg der Klub als abgeschlagener Letzter in die Landesliga ab und musste erneut einen Insolvenzantrag stellen, der 2012 mit der Auflösung des Klubs endete.

Seitdem streiten der 1. FC Sport-Ring Solingen (von 2018-2023 1. FC Solingen, davor OFC Solingen) und der BSC Union Solingen darum, wer der legitime Nachfolgeverein ist. Der OFC wurde von ehemaligen Vorstandsmitgliedern, Sponsoren und Fans des 1. FC Union gegründet. Am 25. Juni 2018 erfolgte die Umbenennung des Vereins in 1. FC Solingen. Schließlich fusionierte der 1. FC Solingen am 1. Juli 2023 mit den Vereinen Sport-Ring Solingen 80/19 und Osmanlispor Solingen zum 1. FC Sport-Ring Solingen.

Eine Gruppe um den ehemaligen Jugendleiter André Altmann kaufte für den BSC Aufderhöhe hingegen die Namensrechte und benannte den Verein in BSC Union Solingen um. Von den glorreichen alten Tagen ist jedoch nichts mehr übrig. Der 1. FC steht derzeit in der Kreisliga A auf Platz 17, der BSC Union gar nur auf Platz neun der Kreisliga B.

Aktuelle Liga: aufgelöst

Größte Erfolge: Acht Jahre zweite Bundesliga, DFB-Pokal-Viertelfinale 1984/85

Bekannte Spieler/Trainer: Werner Lenz, Dirk Römer, Wolfgang Schäfer, Daniel Jurgeleit, Sieghard Heise, Helmut Pabst, Manfred Dum, Demir Hotic, Jürgen Elm, Jaroslaw Stankiewicz. Eckhard Krautzun, Horst Franz, Horst Stockhausen, Volker Diergardt, Sven Demandt