Statt Fußballprofi wurde... RWE-II-Torjäger Milaszewski Müllmann

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen ist auf dem besten Weg im dritten Anlauf die Kreisliga B zu verlassen. Im Team steht auch ein echter Torjäger.

Rot-Weiss Essen II will endlich in die Kreisliga A aufsteigen. Im dritten Anlauf ist die RWE-Reserve auch auf dem besten Wege ihr Ziel zu erreichen.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz zieht an der Spitze einsam ihre Kreise und hat alle bisherigen sieben Spiele gewonnen. Und das bei einem Torverhältnis von 61:9 Treffern. Der erste Verfolger, die Ballfreude Bergeborbeck, liegen schon fünf Punkte hinter der Zweitvertretung des Drittligisten.

Im RWE-II-Kader steht auch Dominik Milaszewski. Der 38-jährige Stürmer blickt auf 21 Buden in sieben Partien zurück - ein echter Torjäger!

Der Angreifer war auch einst auf dem Weg zum Profi. Warum er statt Fußballprofi am Ende Müllmann wurde und bei den Essener Entsorgungsbetrieben arbeitet, erklärt er gegenüber RevierSport.

Ich bin im Job glücklich. Nur die Menschen könnten weniger Müll produzieren und die Straßen sauberer halten Dominik Milaszewski

Milaszewski: "In der U19 von Rot-Weiss Essen stand der Trainer einfach nicht auf mich. Alle Mitspieler haben mir bestätigt, dass ich der bessere Stürmer war als der Junge, der gespielt hat. Aber der Trainer sah das anders. So habe ich das Jahr auf der Bank verbracht. Das war natürlich ein Rückschlag. Dann bin ich in die Schweiz zum SC Goldau in die 3. Liga gewechselt. Nach einer super Saison wollte mich Murat Yakin, der seine erste Station als Trainer hatte, zu Concordia Basel holen. Ich habe auch im Training überzeugt. Aber plötzlich war Yakin weg und der neue Trainer wollte mich nicht. Ich bin nach Deutschland zum VfB Homberg zurückgekehrt und habe die Jahre in den Oberligen Westfalen sowie Niederrhein und auch in der Regionalliga West beim FC Kray verbracht. Später bin ich zum Vogelheimer SV gewechselt. Ich bin bei den Essener Entsorgungsbetrieben im Job glücklich. Nur die Menschen könnten weniger Müll produzieren und die Straßen sauberer halten."

Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann kann man die Zweite auch abmelden. Ganz ehrlich! Wir haben eine super Mannschaft und einen top Trainer. Wir werden auf jeden Fall aufsteigen. Da lege ich mich fest! Dominik Milaszewski

Weiter sagt er: "Auch, wenn es für ganz oben nicht gereicht hat, bin ich erfüllt. Mein kleiner Sohn Kian (6) ist auch talentiert und da geht mein Herz auf. Er spielt bei BV Altenessen und da helfe ich auch ein bisschen als Trainer aus. Wenn man die Kids sieht, dann denkt man gar nicht Jahre zurück und fragt sich, was wäre gewesen wenn? Das macht ja keinen Sinn."

Und RWE II? "Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann kann man die Zweite auch abmelden. Ganz ehrlich! Wir haben eine super Mannschaft und einen top Trainer. Wir werden auf jeden Fall aufsteigen. Da lege ich mich fest!"

Und auch in der Kreisliga A könnte die Lorenz-Elf auf die Dienste des Routiniers bauen: "Wenn RWE mich weiter halten will, dann bleibe ich. Wenn nicht, dann helfe ich einem anderen Verein. Ich bin topfit und will noch einige Jahre kicken. Das Alter spielt dabei doch keine Rolle, die Hauptsache ist, dass die Leistungen stimmen", antwortet Milaszewski auf die Frage, wie lange er denn noch aktiv Fußball spielen will.