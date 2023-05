SG Duisburg-Süd: "Traum erfüllt" - Neugegründeter Verein steigt im ersten Jahr auf

Im vergangenen Sommer entstand der neue Verein SG Duisburg-Süd. In der ersten Saison klappte der erste Aufstieg. Für den Stürmer Osman Sahin geht damit ein Traum in Erfüllung.

Durch eine Fusion der Vereine TuSpo Huckingen und dem VfL Duisburg-Süd entstand im vergangenen Sommer die SG Duisburg-Süd. Die erste Mannschaft trat in der Kreisliga B2 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken an und konnte im ersten Jahr den Aufstieg in die Kreisliga A eintüten.

Einen großen Anteil am Erfolg haben die Duisburger besonders einem Mann zu verdanken: Osman Sahin. Der 35-jährige Torjäger startete im Jahr 1991 seine Fußballkarriere beim VfL Duisburg-Süd und erfüllte sich 31 Jahre später den Traum von der Rückkehr zu seinem Kindheitsverein. Mit 35 Toren und 16 Vorlagen schoss Sahin seine Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisliga A.

Wie es mit mit dem Aufstieg klappen konnte, erklärt der 35-Tore-Mann folgendermaßen: "Nach der Fusion hat man mich zur SG Duisburg-Süd geholt. Ich hab dann noch vier Spieler mitbringen können, die schon höherklassig gespielt haben und so hatten wir den Kader der letzten Saison plus die neuen Spieler. Diese Änderungen haben uns zum Aufstieg verholfen. Ich denke die vier Neuen und ich haben den gewissen Unterschied gemacht. Das ist für den Verein und mich natürlich sehr erfreulich."

Seit kurzer Zeit ist Sahin nicht nur Spieler der Duisburger, sondern auch Sportlicher Leiter. "Der Verein hat gemerkt, dass er mit mir jemanden mit einem großen Netzwerk hat. Dann wurde ich gefragt, ob ich Sportlicher Leiter werden möchte, um dieses Netzwerk nutzen zu können, um gute neue Spieler zu holen und mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen.", sagt Sahin zu seiner neuen Rolle.

Den ersten vielversprechenden Transfer konnte der 35-Jährige zusammen mit dem Trainer Berkan Serifoski bereits fix machen. Egzon Krasniqi wird vom Bezirksligisten Mülheimer SV in den Duisburger Süden gehen. Weitere Neuzugänge sollen noch folgen. "Egzon ist ein Top-Mittelfeldspieler und noch ein junger Bursche. Das ist unser erster Transfer. Wir sind weiter dran an guten Transfers und wir sind da guter Dinge", kommentiert Sahin die Kaderzusammenstellung für die kommende Kreisliga A Saison.

Auch wenn dieses Jahr die SG Duisburg-Süd nach einer starken Saison aufgestiegen ist, bleibt Sahin demütig für die kommende Spielzeit. "Unser Ziel wird erstmal das gesunde Mittelfeld sein, um demütig und bodenständig zu bleiben. Alles was darauf kommt, ist ein Bonus. Wir wollen einfach nur nicht absteigen und guten Fußball spielen."

Trotz einiger Angebote aus dem Duisburger und Mülheimer Raum bleibt Sahin der SG treu. "Ich bin mit Kopf und Seele definitiv bei der SG Duisburg-Süd und kann mir nicht vorstellen woanders hinzugehen. Es gab tolle Anfragen, was mich in meinem Alter auch stolz macht, aber ich werde nicht jünger und in der Kreisliga A sollte ich noch für ein paar Buden gut sein. Von daher passt das alles", sagt Sahin mit einem Lachen.