Trainerwechsel in der Kreisliga B in Essen: Der Traditionsklub BV Altenessen 06 geht ab dem 1. Januar 2022 mit einem neuen Coach in die Restrunde.

Daniel Politt wird neuer Trainer der ersten Mannschaft des BV Altenessen 06. Er wird Nachfolger von Dennis Bruhnke. BVA rangiert auf Platz fünf in der Staffel zwei der Essener Kreisliga B.

