Herne: „Ratten“: Vorstandsmitglied hetzt gegen Muslime - Verein reagiert

Ein Vereinsfunktionär soll rassistisch gegen muslimische Menschen gehetzt haben. Der Beschuldigte streitet es ab, der Verein zieht drastische Konsequenzen.

Im Fußballkreis Herne sorgt ein Whatsapp-Video für Aufregung: Ein Vorstandsmitglied von A-Kreisligist Sportfreunde Habinghorst/Dingen soll gegen muslimische Menschen hetzen und diese unter anderem als „Ratten“ bezeichnen.

Wie die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel berichten, kursiere das Video in der Amateurfußball-Szene. Zunächst soll ein Spieler der Sportfreunde es in eine vereinsinterne Gruppe gepostet haben. Zu sehen seien Bilder der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Castrop-Rauxel und eine Stimme sage: „Ja, da sind sie wieder. Die ganzen Ramadan-Wichser. Hier in der JVA. Die können sogar Vorhänge vor die Fenster machen, damit niemand reinguckt. Dann schmeißen die Ratten hier alles über den Zaun. Es ist unglaublich, was hier in Deutschland abgeht.“

Die Ruhrnachrichten haben den Mann mit den Vorwürfen konfrontiert. Er antworte, er kenne kein Video. „Was soll ich dazu sagen? Ich habe darauf keine Antwort und keine Erklärung“, wird er zu der Frage zitiert, warum das Video über seine Handynummer veröffentlicht worden sei. „Aber heutzutage musst du ja echt aufpassen, was du sagst. Ein falsches Wort, und du bist rassistisch und wirst in die rechte Ecke geschoben.“

Der Verein hat den Mann laut des Berichts allerdings anhand der Stimme identifiziert und sofort reagiert. Nach Angaben des Vorsitzenden Klaus Holzner sei die Mitgliedschaft des Mannes ebenso wie sein Vorstandsmandat bereits schriftlich aufgekündigt worden. „Wir sind im Verein schockiert“, so Holzner. Außerdem habe es von dem Mann bereits in der Vergangenheit rassistische Äußerungen gegeben, nach denen der Verein ihm klargemacht habe, dass er ein solches Gedankengut nicht akzeptiere.

Die Mannschaft der Sportfreunde Habinghorst/Dingen besteht zum Großteil aus Muslimen, die momentan den Fastenmonat Ramadan begehen. Laut Klaus Holzner habe das Team vor dem Spiel gegen Wacker Obercastrop II über einen Nichtantritt nachgedacht. Die Partie fand aber statt.