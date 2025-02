Der Essener A-Ligist Preussen Eiberg hat einen echten Transfercoup gelandet. Ein erfahrener Spieler, der Oberliga- und Regionalliga-Einsätze auf dem Buckel hat, wechselt nach Eiberg.

Transferhammer am Sachsenring! Der SV Preussen Eiberg gab zur neuen Saison 2025/2026 die Verpflichtung von Dennis Abrosimov bekannt. In Essen ist der Linksverteidiger sicherlich vielen interessierten Amateurfußball-Fans ein Begriff.

Abrosimov, der aktuell noch für den Landesligisten Blau-Gelb Überruhr spielt, hat in der Vergangenheit einiges erlebt. Sechsmal kam er in der Regionalliga West zum Einsatz und 127 Mal lief er in der Oberliga Niederrhein auf.

"Wir als Verein sind mega stolz darauf, dass wir so einen tollen Spieler mit solch einer Klasse und Erfahrung bei uns aufnehmen dürfen. Wir wünschen ihm Gesundheit, Freude und viel Erfolg in unserer kleinen Eibergfamilie", freut sich Ralf Miggenheim, Preussen-Sportchef, über den Coup.

Sven Barnscheidt, Geschäftsführer beim Tabellen-Neunten der Kreisliga A, verriet gegenüber RevierSport: "Dennis kommt aus familiären und beruflichen Gründen zu uns. Wir waren lange an ihm dran. Jetzt freuen wir uns, dass das geklappt hat."

Studium, NLZ, Fußballschule: Dennis Abrosimov ist an vielen Fronten unterwegs

Mit seinen 26 Jahren hat Abrosimov schon einiges im Fußballgeschäft gesehen. Der gebürtige Essener spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach. In der Saison 2016/17 absolvierte Abrosimov 21 U19-Bundesliga-Partien für Gladbach. Danach spielte er in der Oberliga für den FSV Duisburg, die SpVg Schonnebeck und den VfB Homberg sowie in der Regionalliga West für den SV Straelen (6 Spiele).

Seit der vergangenen Spielzeit schnürt der Allrounder die Schuhe für Überruhr. Abrosimov wechselte im Sommer 2023 freiwillig zwei Ligen nach unten, weil sein Job höchste Priorität genießt. Er ist als "Regionalleiter Ruhrgebiet" bei der Fußballschule Grenzland tätig, arbeitet als U12-Coach im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach und befindet sich in den letzten Zügen seines Sportmanagement-Studiums.

Und ab dem 1. Juli 2025 wird er dann den A-Ligisten Preussen Eiberg verstärken.