Erst Anfang März starten die Kreisligen in Essen in die Rückrunde. Genügend Zeit, um auch schon einmal die neue Saison vorzubereiten. Das macht auch der Heisinger SV.

Am 9. März (Sonntag, 15.15 Uhr) startet der Heisinger SV in die Rückrunde der Kreisliga A in Essen. Dann ist Fortuna Bredeney zum "Baldeneysee-Derby" in Heisingen zu Gast.

Der HSV liegt neun Punkte vor der Konkurrenz und ist auf Kurs Saisonziel: Aufstieg in die Bezirksliga. Für die neue Saison hat Slavko Franjic, Trainer und in Zukunft dann auch Sportchef in Heisingen, den Kader schon so gut wie beisammen. Es fehlen nur noch drei bis vier Puzzleteile.

Ein Puzzleteil für den Angriff wurde schon gefunden. Wie Franjic gegenüber RevierSport verriet, hat Jan-Lukas-Lippeck ab dem 1. Juli 2025 seine Zusage gegeben.

Der 1,94-Meter große Stürmer steht noch in Diensten des Landesligisten SpVgg. Steele 03/09. Hier absolvierte der 28-Jährige zwei Begegnungen (ein Tor) in der Landesliga und zehn weitere Partien (sechs Treffer) für die Kreisliga-A-Reserve der Steelenser.

"Ich kenne Jan-Lukas noch aus gemeinsamen Kreisliga-A-Zeiten als ich beim FSV Kettwig und er bei der ESG. Das ist ein sehr guter Junge - sowohl sportlich als auch menschlich. Ich freue mich, dass er ab Sommer für uns spielen wird", sagt Franjic.

An Weihnachten 2024 war der Heisinger SV in den Urlaub gegangen. Seit dem 21. Januar 2025 trainiert Franjic seine Schützlinge wieder. Am 9. März geht es erst um Punkte. "Die Pause ist schon der Wahnsinn. Das brauche ich nicht noch einmal. Manche Jungs haben Ende Januar gefühlt wieder mit dem Fußball angefangen. Da hatten einige total den Resetknopf gedrückt. Mittlerweile ist aber jeder in Form - außer der Trainer (lacht). Aber der Coach darf auch zunehmen", erzählt Franjic, der den Restart der Saison kaum noch abwarten kann.

"Ich freue mich, wenn wir März haben und es wieder losgeht. Wir verfolgen ein ganz klares Ziel und wollen dieses natürlich am Ende auch erreichen", betont er. In der Bezirksliga hätten Franjic und seine Mannschaft dann im Winter 2026 nur bis Februar eine Spielpause.