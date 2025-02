Die Reserve der Spielvereinigung Schonnebeck geht die neue Saison 2025/2026 mit einem neuen Trainergespann an.

Nach fünf Jahren an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Schonnebeck wird Marcus Michels den Posten im Sommer aufgeben. Auch Dirk Wieszniewski, der seit der Saison 2023/24 Teil des Trainerteams ist, wird sein Engagement beenden.

Zur neuen Saison übernehmen Philipp Rosenberg, der bereits seit 2020 als Trainer der Kreisliga-A-Mannschaft des Oberliga-Tabellenführers aktiv ist, und Sven Wienecke, der aktuell in Schonnebecker Zweitvertretung spielt und in den Jahren 2010/11 sowie 2011/12 für die Landesliga-Mannschaft der Schwalben in 48 Spielen 31 Tore erzielte.

Wienecke sammelte als Co-Trainer bereits in der Regionalliga Erfahrungen, als er für die Rückserie der Saison 2023/24 an der Seitenlinie des SV Rödinghausen stand.

Frank Isert, 1. Vorsitzender der Spielvereinigung Schonnebeck, bedankt sich für die wertvolle Arbeit von Michels und Wieszniewski: "Beide haben über Jahre hinweg sehr gute Trainingsarbeit in der Zweiten Mannschaft geleistet. Wir danken ihnen für ihr Engagement und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.“ Gleichzeitig freut er sich auf die kommende Zusammenarbeit mit Philipp Rosenberg und Sven Wienecke: „Mit Philipp bleibt ein erfahrener Trainer an Bord und mit Sven stößt ein ehemaliger Torjäger mit großer Schonnebeck-Verbundenheit zum Trainerteam. So können wir die hohe Qualität der Trainingsarbeit in der Zweiten Mannschaft auch in der Zukunft sicherstellen."

Aktuell steht Schonnebeck II auf dem 6. Tabellenplatz der Kreisliga A in Essen.

Die Oberliga-Mannschaft spielt derweil am Sonntag (9. Februar, 14.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Spitzenspiel gegen die Sport- und Spielvereinigung Velbert. Bei einem Sieg über den ärgsten Verfolger würde der Traum von der Regionalliga West am Schonnebecker Schetters Busch immer näher rücken.