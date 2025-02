Der Essener A-Ligist RuWa Dellwig stellt sich zur neuen Saison 2025/2026 personell neu auf. Das gilt auch für die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga B spielt

RuWa Dellwig stellt sich in der kommenden Saison neu auf und wird die Trainerpositionen beider Seniorenmannschaften verändern.

Auch im Bereich der sportlichen Leitung wird es strukturelle Veränderungen geben. Das gaben die Essener in der ersten Februar-Woche 2025 bekannt.

In der nächsten Saison 2025/2026 werden Sebastian Vietz und Christian Koch die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen. Vietz kommt aus Katernberg, wo er für die A-Liga-Reserve der DK Sportfreunde verantwortlich ist. Koch, der aktuell noch die Zweite von RuWa betreut, wird Vietz assistieren.

"Sebastian Vietz hat insbesondere in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass er Spieler schnell und nachhaltig weiterentwickelt und über gute Kontakte zu gestandenen Fußballern der Essener Amateurszene verfügt. Dies liegt vor allem daran, dass er als Mensch in der Fußballszene auch über die Stadtgrenzen hinaus - nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz - geschätzt wird", heißt es vom RuWa-Vorstand.

Auch Koch erntet von den Verantwortlichen viel Lob. Immerhin hatte dieser vor zwei Jahren die RuWa-Reserve übernommen und in die Kreisliga B geführt.

Die zweite Mannschaft wird zur neuen Saison 25/26 an Taoufik Asanay übergeben. Asanay kennt die Mannschaft noch aus seiner aktiven Zeit. Er will den Trainerstab noch vergrößern. Denn Asanay wird zur kommenden Saison auch die Rolle des Sportchefs am Scheppmannskamp übernehmen.

Die RuWa-Verantwortlichen sind über die neuen Strukturen, inklusive der Personalentscheidungen, sehr glücklich: "Taoufik Asanay bringt wertvolle Kenntnisse aus seinen bisherigen Tätigkeiten als Spieler und Trainer mit und wird sich intensiv um die strategische Ausrichtung unserer Senioren- und Jugendmannschaften kümmern. Dazu gehören unter anderem die Kaderplanung, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und die langfristige sportliche Weiterentwicklung unseres Vereins. Die Abteilungsleitung sieht diese Veränderungen als großen Mehrwert für den Verein. Wir wollen viele Punkte durchdenken, weitere Strukturen schaffen und bestehende weiterentwickeln. Wir spüren die Aufbruchsstimmung im Verein und gewinnen durch die Verpflichtungen zwei weitere Personen, die sich auch neben dem Platz engagieren."