Mathis Kloss durchlief die Jugendabteilungen der DJK Adler Union Frintop und der SG Essen-Schönebeck. Jetzt startet der ehemalige Amateurkicker als Musiker durch.

In seiner Jugend kickte Mathis Kloss für die DJK Adler Union Frintrop und die SG Essen-Schönebeck. Aus zeitlichen Gründen konnte er seine sportliche Karriere nicht fortsetzen. Zu attraktiv war die Möglichkeit, in der Musikbranche Fuß zu fassen.

Nachdem Kloss im Alter von 15 Jahren die Music Academy in Essen besuchte und professionellen Gesangsunterricht nahm, gelang ihm 2021 in der Musikshow "The Voice of Germany" der musikalische Durchbruch. Als einer der jüngsten Kadidaten ging der damals 16-Jährige an den Start und verpasste nur knapp den Einzug in das Halbfinale.

Heute ist er 19 Jahre alt und möchte sich in den nächsten zwei bis drei Jahren erstmal auf die Musik konzentrieren: „Es ist sehr schwer eine Ausbildung mit der Musik zu kombinieren. Deshalb nehme ich mir jetzt erstmal Zeit dafür. Was danach kommt, schau ich dann.“

Eine Ausbildung schließt der Essener nicht aus, trotzdem ist sein Plan A die Musik: „Sollte es in der Branche für mich nicht weitergehen, gibt es genug andere Möglichkeiten. Davon gehe ich aktuell aber nicht aus.“

Musikalische Findungsphase von Mathis Kloss abgeschlossen

In den letzten Jahren ging es ihm darum herauszufinden, in welche Richtung seine Musik gehen soll. "Ich möchte im Bereich Deutsch-Pop bleiben. Da wird es sowohl ruhigere Balladen, als auch schnellere Radio-taugliche Songs geben", versichert der Essener, der auf das Gymnasium Borbeck ging.

Vor kurzem hat Kloss seinen ersten eigenen Song herausgebracht. In seinem Lied `Gewinner´ beschreibt er seinen Weg in die Musikbranche: "Es geht darum, dass immer wieder Hindernisse und Probleme auftreten, die man nicht absehen kann. Wenn man weiterkämpft, kommt man an sein Ziel."

Besonders freut sich Kloss über die Partnerschaft mit Adler Union Frintrop. Bei den anstehenden Heimpartien seines Heimatvereins darf er seinen Song live performen. Auch die RWE-Fanszene zeigt sich an den Refrain-Zeilen des Songs interessiert.

Kloss ist in Fußball Tennis Abteilung von Frintrop aktiv

Auch, wenn sein Fokus aktuell auf der Musik liegt, ist Kloss bei Frintrop noch immer Mitglied. Nachdem er mit dem Fußballspielen aufgehört hat, schnürte er seine Schuhe für die Fußball-Tennis-Abteilung des Vereins, in der er auch immer noch aktiv ist. Doch auch das musste er in der letzten Zeit ein wenig schleifen lassen. Ein Comeback im Fußball Tennis ist aber für den Sommer angepeilt.