Vergessene Vereine: Als die Fortuna nicht die Nummer eins in Düsseldorf war

Es gab eine Zeit, in der Fortuna Düsseldorf nicht die Nummer eins in der Landeshauptstadt war. In den 1930er-Jahren hatte der VfL Benrath zwischenzeitlich die Fortuna überflügelt.

Außerhalb der Stadtgrenzen ist der VfL Benrath kaum jemandem ein Begriff. Dabei war der Verein aus dem Düsseldorfer Süden mal die Nummer eins in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und ernsthafter Kandidat für die Deutsche Meisterschaft. Diese Zeiten sind jedoch lange her. Dafür muss man schon zurück in die Zeiten des Deutschen Reichs gehen: 1933. Fortuna Düsseldorf hatte kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Meisterschaft im Finale gegen den FC Schalke 04 gewonnen. 1934 sollte der Verein aus dem Düsseldorfer Stadtteil Flingern vom Stadtrivalen überholt werden: Der VfL Benrath qualifizierte sich als Meister der Gauliga Niederrhein für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft. Beide Mannschaften hatten gleich viele Punkte geholt, Fortuna Düsseldorf sogar das bessere Torverhältnis, allerdings zählte damals die Torquote (geschossene Tore geteilt durch Gegentreffer), weshalb die Benrather um die Deutsche Meisterschaft spielen durften. In der Endrunde war jedoch schnell Schluss: In der Gruppenphase wurde der VfL nur Zweiter hinter dem FC Schalke und schied aus. Ein Jahr später setzten sich die Benrather erneut gegen die Fortuna durch und qualifizierten sich als Gruppenerster gegen Phönix Ludwigshafen, VfR Mannheim und den VfR Köln 04. Erst im Halbfinale war nach einer 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart Schluss. Es war die fünfte und letzte Teilnahme an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft. Der wohl größte Name der Benrather war zu der Zeit der von Karl Hohmann. Er war einer von vier Nationalspielern, die der VfL hervorbrachte. Nach dem zweiten Weltkrieg fing Hohmann an als Trainer zu arbeiten und führte so Rot-Weiss Essen, wo er insgesamt fünf Jahre lang tätig war, zum DFB-Pokal-Sieg 1953. Er gilt als Entdecker der 54er-Weltmeister Fritz Walter und Helmut Rahn. Nach seiner Trainerkarriere eröffnete er am Benrather Markt ein Sportgeschäft, das vor wenigen Jahren geschlossen wurde. Die Straße, auf der sich der Klub heute befindet, ist nach ihm benannt. Paul Mebus, sogar gebürtiger Benrather, gehörte 1954 zum Weltmeister-Kader, spielte damals jedoch für den 1. FC Köln. Die Tradition des Klubs ist jedoch noch heute bemerkenswert. Benrath gehört zu den wenigen Vereinen in Düsseldorf mit einem eigenen Stadion. Allerdings wird dieses nicht mehr für die erste Mannschaft des VfL benutzt. Ihre Heimspiele trägt die Mannschaft auf dem Kunstrasen-Nebenplatz aus. Sportlich läuft es nicht rund: Die Benrather mussten in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bezirksliga verkraften und spielen deshalb aktuell in der Kreisliga A, wo sie nach acht Spieltagen Rang 13 belegen. So tief kickte der VfL zuletzt in der Spielzeit 2008/09. Liga, Erfolge, Bekannte Spieler/Trainer: Aktuelle Liga: Kreisliga A Düsseldorf Größte Erfolge: Deutscher Amateurmeister 1957, Westdeutscher Pokalsieger 1932, 1933 Bekannte Spieler/Trainer: Mike Büskens, Theo Kirchberg, Karl Hohmann, Paul Mebus

