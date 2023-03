In Oberhausen: Diese zehn Ex-Profis sind in den Kreisligen aktiv

Das ist echt stark: Gleich neun ehemalige Zweit-, Dritt-, und Viertliga-Profis kamen in der laufenden Saison 2022/2023 in den Oberhausener Kreisligen zum Einsatz.

Dass sich immer mehr Ex-Profis in den untersten Amateurligen des Fußballs tummeln, ist kein großes Ding mehr. Dass sich aber gleich zehn ehemalige Profifußballer während einer Saison in einer Stadt, in diesem Beispiel Oberhausen, in den Kreisligen tummeln, ist schon eine Besonderheit.

Und das wären die Ex-Profis: In der Kreisliga A kam Raphael Steinmetz erst am vergangenen Wochenende für die Reserve von Schwarz-Weiss Alstaden zum Einsatz und erzielte beim 9:1-Erfolg gegen VfR 08 Oberhausen gleich vier Treffer.

Steinmetz äußerte sich gegenüber RevierSport zu seinem Einsatz, er betonte: "Das ist doch auch völlig legitim und absolut nichts Verbotenes." Steinmetz bestritt 194 Regionalligaspiele für Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV. Insgesamt kommt er auf 52 Tore in der 4. Liga.

Stichwort RWO: Einige ehemalige Profis dieses Klubs geben sich in der laufenden Kreisliga-Serie die Ehre. So kommt für RWO II in der Kreisliga A immer wieder mal Cheftrainer Mike Terranova zum Einsatz. Er wird jedoch offiziell nicht aufgeführt und spielt dann mit der Nummer zehn unter "k.A.", also keine Angabe. Dass der Oberhausener Fußballgott aber hin und wieder mal bei der Zweiten mitmischt, ist ein offenes Geheimnis.

Star-Auflauf bei BV Osterfeld: Aksoy, Calik, Kaya, Selishta, Reichert, Schirru

In der Kreisliga B sind für BV Osterfeld gleich mehrere Ex-Profis im Einsatz. Da wäre einmal Tuncay Aksoy (ehemals RWE, RWO und Fenerbahce Istanbul), Spielertrainer und Präsident des Klubs. Oder Serkan Calik (RWE, Galatasaray Istanbul). Calik kommt in dieser Saison in neun Einsätzen auf 15 Tore.

Ähnlich gut ist die Bilanz eines weiteren ehemaligen Profis von Rot-Weiss Essen: Denn auch Hedon Selishta (acht Einsätze, 14 Treffer) geht für BVO auf Torejagd. Auch Markus Kaya, aktuell Trainer von Rot Weiss Ahlen, und ehemaliger Zweitliga-Profi von Rot-Weiß Oberhausen sowie Rot-Weiss Essen lief in dieser Saison schon für den Tabellenführer der Oberhausener Kreisliga B auf.

Und weiter geht es mit den großen Namen bei BVO: Neben Aksoy, Calik, Selishta und Kaya ist in dieser Saison auch schon Benjamin Reichert in einem Spiel zum Einsatz gekommen. Reichert gehörte, genauso wie Terranova und Kaya, einst der RWO-Malocher-Truppe aus Zweitliga-Zeiten unter Trainer Hans-Günter Bruns an.

Zwar kein Ex-Profi, aber ein 212-maliger Oberligaspieler, ist Damiano Schirru. Und er hat auch in dieser Aufzählung eine Erwähnung verdient. Denn immerhin hat Schirru in 16 Spielen schon 19 Mal für den Spitzenreiter getroffen.

Und weiter geht es: Beim SC 1920 Oberhausen II, Kreisliga-B-Mannschaft, spielte zuletzt Ümit Ertural, Ex-RWO-Profi, mit.

Nummer zehn der Ex-Profis im Bunde, Schirru mit eingerechnet, ist dann Demir Mustic. Der für SV Sarajevo Oberhausen in der Kreisliga A spielt und einst einen Vertrag beim FC Augsburg besaß. Hier kam er in der Regionalliga Bayern viermal für den FCA II zum Einsatz.

Stichwort Regionalliga: Mit Denis Donkor und Rinor Rexha kamen in der laufenden Saison auch zwei aktuelle Viertliga-Profis für Rot-Weiß Oberhausen II in der Kreisliga zum Einsatz - sie standen gegen Glück-Auf Sterkrade (3:3) mit ihrem Trainer Mike Terranova in der Startelf. Diese Kreisliga-Saison 22/23 schreibt in Oberhausen verrückte und prominente Geschichten.