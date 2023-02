Essen: Kreisliga-A-Mannschaft zieht zurück - "Macht auf Strecke keinen Sinn"

In der Kreisliga A Staffel 1 in Essen wird es keinen Absteiger Grund: Die zweite Mannschaft hat nun während der laufenden Saison ihr Team zurückgezogen.

Der SC Phönix Essen, der schon in die Kreisliga A Gruppe 1 in Essen eingeteilt war, hatte schon vor der Saison zurückgezogen. RevierSport berichtete.

Ein halbes Jahr später hat auch ein zweiter Klub diese Entscheidung getroffen. Die Reserve des Vogelheimer SV, bis dato mit sieben Punkten Tabellenletzter, wird in der Rückrunde nicht mehr antreten. Damit spielen nur 14 der ursprünglich 16 eingeteilten Mannschaften in der Liga die Saison zu Ende.

"Es ist einfach zu schwer, Spieler für die Reservemannschaft zu motivieren. Es ist schon eine Art Beleidigung, wenn man einen U19-Spieler fragt, ob er in der Zweiten spielen will. Die Antwort ist dann: Entweder Erste Mannschaft oder ich verlassen den Verein", erklärt Patrick Meyer, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten, die Abmeldung der VSV-Reserve.

Meyer weiter: "In der Hinrunde war es oft so, dass wir gerade einmal so, auch durch Auffüllen von Alt-Herren-Spielern, eine Elf zusammenbekommen haben. Das macht auf Strecke keinen Sinn."

Und wie geht es ab dem 1. Juli, der Saison 2023/2024, mit der zweiten Mannschaft am Vogelheimer Lichtenhorst weiter. Meyer erklärt: "Das wissen wir noch nicht. Wir werden mit unseren aktuellen U19-Spielern sprechen und dann entscheiden. Die übriggebliebenen Spieler aus der Zweiten werden die aktuelle Serie bei Dritten in der Kreisliga B zu Ende spielen. Es ist möglich, dass die Dritte ab der neuen Saison zur Zweiten wird oder wir zwei Mannschaften als Zweite und Dritte in der Kreisliga B antreten lassen. Das sind unsere Optionen. Welche wir dann wählen werden, ist noch völlig offen."