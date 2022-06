Essen: A-Ligist verpflichtet 50-Tore-Stürmer - Aufstieg ist das Ziel

Bei der Turngemeinde Essen-West soll es in der kommenden Saison nach oben geht. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist das erklärte Ziel. Dafür wurde nun auch ein echter Torjäger verpflichtet.

Die Turngemeinde Essen-West hat ihren ersten externen Zugang für die kommende Saison offiziell bekanntgegeben.

Von der Zweitvertretung des TuS Essen-West 81 wechselt Emre Kalayci an die Haedenkampstraße zur Turngemeinde. Der 24-jährige Offensivspieler spielte bei 81 berufsbedingt meistens in der Kreisliga-B-Reserve. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: 51 Saisontore erzielte Kalayci! In der kommenden Saison soll er bei der Turngemeinde für die Treffer sorgen, die Essen-West nach oben in der Tabelle führen sollen.

"Emre passt menschlich und sportlich sehr gute in unseren Kader, der mittlerweile 25 Spieler umfasst. Unser Sportlicher Leiter Dennis Discher und ich hatten im Sechs-Augen-Gespräch mit Emre ein richtig gutes Gefühl und freuen uns, dass wir den Jungen, der einige andere Angebote vorliegen hatte, überzeugen konnten zur Haedenkampstraße zu wechseln", erklärt Dietmar Krause gegenüber RevierSport.

Krause, neuer Trainer der Turngemeinde, bittet seine Schützlinge am 7. Juli zum Aufgalopp. "Die Vorbereitung ist nur fünf Wochen lang, dann geht es schon um Punkte. Wir wollen um den Aufstieg mitspielen und die Turngemeinde Essen-West dorthin bringen, wo sie mindestens hingehört und das ist die Bezirksliga. Dafür werden wir in der Vorbereitung richtig ackern. Ich freue mich schon, wenn der Startschuss fällt und ich die Jungs beisammen habe", erzählt Krause, der in den letzten drei Jahren DJK Dellwig 1910 trainierte.