Essen: Trainerwechsel beim A-Ligisten - Ex-Profi übernimmt

In der Kreisliga A in Essen gab es zu Wochenbeginn einen Trainerwechsel. Ein Ex-Profi übernimmt ab sofort das Team.

Alemannia Essen, aktuell Tabellen-Neunter in der Essener Kreisliga-A-Gruppe 1, hat einen Trainerwechsel vollzogen.

Yusuf Tepeci, der nur einen Sieg aus den letzten vier Spielen einfahren konnte, wurde von seinen Aufgaben entbunden. "Yusuf ist ein toller Mensch und unser Weggefährte. Für uns ist der sportliche Erfolg zwar wichtig, aber primär haben wir uns immer die Aufgabe gegeben, das Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Um Yusuf zu schützen und ihm die Last der Unzufriedenheit von den Schultern zunehmen, haben wir uns dafür entschieden, ihm die Aufgabe als Cheftrainer abzunehmen. Natürlich wird er dem Verein erhalten bleiben und sich wieder intensiver mit seiner Vorstandsarbeit beschäftigen, die er in den letzten drei Jahren vorbildlich ausgeführt hat", erklärt Alemannia-Vorstandsvorsitzender Adem Demirci.

Alemannia Essen ist ein Klub, der sich im Aufbau in die Bezirksebene befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Hasan Fidan, neuer Alemannia-Essen-Trainer

Tepecis Nachfolger steht bereits fest: Hasan Fidan, der noch kürzlich im Kader der Alemannia stand, wurde die Aufgabe des Cheftrainers übergeben. Der 33-jährige Fidan, der einst bei der SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, war in der Türkei Profi. Er bestritt 24 Spiele in der dritten und 32 Begegnungen in der vierten Liga am Bosporus. Fidan wird die Tura-86-Legende Daniel Möser als Co-Trainer unterstützen.

"Alemannia Essen ist ein Klub, der sich im Aufbau in die Bezirksebene befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und mit bestem Wissen und Gewissen besser zu machen. Es gilt aus den vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die in Kürze in dieser ausgeglichenen, anspruchsvollen Kreis-Liga motiviert und ambitioniert mitspielen kann", erklärt Fidan zu seinem Amtsantritt.