Niklas van Stiphoudt alias „Stippi1904“ ist in den sozialen Medien eine echte Kultfigur des Amateurfußballs.

In einer neuen Folge „Kick and Quatsch" nimmt uns „Stippi" mit auf die Reise mit seinem Herzensclub, dem TSV Wachtendonk-Wankum.

Ein Bier in der Hand, einen Schlachtruf in Richtung Mannschaft auf den Lippen, so kennen und feiern ihn seine mittlerweile 22.000 Follower und wohl jeder, der es mit dem TSV Wachtendonk-Wankum hält.

So sind inzwischen die Hotels rund um Wachtendonk ausgebucht, wenn „Stippi" zum „Kreisligaspiel gucken mit Stippi’’ einlädt.

>>Hier geht es direkt zur aktuellen Folge mit „Stippi"