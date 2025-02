Rot-Weiß Oberhausen II macht weiter Ernst auf dem Transfermarkt. Der nächste Zugang für den kommenden Sommer ist fix.

Rot-Weiß Oberhausen hat in dieser Saison seine Reserve aus der Kreisliga A zurückgezogen. Zur Saison 2025/2026 beginnt der Neuaufbau in der Kreisliga B. Und, siehe da: Die Kaderplanung ist gestartet. Der dritte Neue ist da.

Fabian Feldermann wird ab Sommer an der Lindnerstraße auflaufen. Feldermann ist in der linken Abwehrkette zuhause, kann aber – je nach taktischer Ausrichtung – auch offensiv für Impulse sorgen. Der dynamische Linksfuß zeichnet sich besonders durch seine schnellen Umschaltmomente aus und wird damit wertvolle Akzente setzen.

"Fabian ist sowohl als linker Innenverteidiger als auch als linker Außenverteidiger einsetzbar und wird eine wichtige Rolle in unserem Defensivspiel übernehmen. Dass er bereits viele Jahre mit unserem Torwart auf dem Platz stand, gibt der Abwehr zusätzliche Stabilität. Ich freue mich, dass Fabian ab Sommer die Nummer drei bei RWO tragen wird", sagte sein zukünftiger Trainer Günter Abel.

Feldermann, auch "Apache" genannt, ergänzte: "Der Wechsel von der Bezirksliga in die Kreisliga B ist für mich überhaupt kein Thema. Sobald ich auf dem Platz stehe, will ich gewinnen – und in dem Moment, in dem der Schiedsrichter anpfeift, ist die Liga zweitrangig. Ich freue mich darauf, das Vereinsziel mit umzusetzen und werde mein Bestes geben."

Drei Zugänge von den Sportfreunden Königshardt

Aktuell spielt Feldermann mit den Sportfreunden Königshardt noch in der Bezirksliga. Der Stadtteilklub scheint zu einer Art Boutique für RWO II zu werden. Zuletzt hat bereits der Stürmer Philipp Klempel an der Lindnerstraße unterschrieben.

"Die Zielsetzung und das gesamte Projekt haben mich sofort angesprochen. Auch der offene Austausch mit den Verantwortlichen hat mich direkt überzeugt. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison wieder das Kleeblatt tragen zu dürfen", sagte der Zugang, der ebenfalls aus Königshardt kommt.

Und auch der Dritte im Bunde kommt von den Sportfreunden: RWO II hat sich im Tor die Dienste von Kevin Luft gesichert.