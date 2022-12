Kreisliga C: Westfalia Dortmund möchte mit bis zu fünf Neuzugängen hoch hinaus

Das erste halbe Jahr von Westfalia Dortmund in der Kreisliga C lief wie am Schnürchen. Doch Maurice Temme möchte mehr und holt dafür einige Neuzugänge.

Ein turbulentes erstes halbes Jahr liegt hinter Westfalia Dortmund. Der im Sommer gegründete Verein, kann auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte zurückblicken.

Gründer, Kapitän und Toptorschütze Maurice Temme ist zufrieden mit dem bisher geleisteten, kündigt aber trotzdem weitere Verstärkungen an und hat hohe Ziele für das kommende Jahr.

Spielertrainer Maurice Temme über…

[b]… die Hinrunde in der Kreisliga C: "Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Es ist besser angelaufen, als wir gedacht haben. Wir haben in der Liga alle Spiele gewonnen, die maximale Ausbeute erreicht. Ärgerlich war die 0:2-Niederlage im Pokalspiel gegen den BSV Schüren jetzt. Da haben wir uns ein paar Runden mehr ausgemalt, dass wir dann einen der stärksten Gegner in Dortmund kriegen, ist schade. Grundsätzlich haben wir das Spiel aber auch gut bestritten.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir haben mit Matthias Marten und Eliezer Kany schon zwei Winterzugänge präsentiert. Wir sind gerade noch an drei weiteren Spielern dran, die auch schon höherklassig gespielt haben. Abgänge wird es aus unserem Kader nicht geben.“

… die Ziele für 2023: "Wir wollen den nächsten Schritt machen. Wenn wir am Ende des Tages in die Kreisliga B aufgestiegen sind, wollen wir auch sofort in der nächsten Saison in die Kreisliga A aufsteigen. Außerdem das Maximale im Kreispokal rausholen und Teams, die höher spielen, dominieren und auch besiegen. Im nächsten Jahr sind wir, wenn wir aufsteigen, dann auch in der Halle dabei und malen uns einiges aus.“

… die Vorbereitung: "Wir fangen am 07. Januar wieder mit einem lockeren Training, mit einem Shuttle-Run an, damit wir wissen, wo wir uns konditionell befinden. Unter der Woche werden wir dann am 11. Januar gegen die SpVg BG Schwerin, einen Bezirksligisten, testen. Dann haben wir einige Testspiele, unter anderem gegen VFR Kirchlinde, einen der Top A-Ligisten, BW Huckarde, einen Bezirksligisten und TuS Harpen II. Wir sind außerdem beim Warsteiner-Cup in der Halle dabei. Und wir werden ein ganz spezielles Freundschaftsspiel bestreiten, dass auch in Zukunft dann in ganz Deutschland interessant sein könnte.“

Damit deutete Temme das Spiel gegen den Berliner Influencer-Klub Delay Sports an. Am 15. Januar sind die Dortmunder zu Gast bei den Hauptstädtern.