Westfalia Dortmund: Mensah-Zwillinge sorgen nach kurioser Verwechslung für viralen Hit

Westfalia Dortmund ist weiterhin nicht aufzuhalten in der Kreisliga C. Die Spieler und Zwillingsbrüder Michael und Samuel Mensah sorgen indes nicht nur auf dem Platz für Aufsehen.

139:3 Tore und 39 Punkte aus 13 Spielen stehen auf dem Konto von Westfalia Dortmund in der Kreisliga C. Der in diesem Jahr neu gegründete Verein dominiert die Liga ohne Probleme. Eine große Rolle in der Mannschaft spielen auch die beiden Zwillingsbrüder Samuel und Michael Mensah.

Durch Kontakte zu dem Spielertrainer und Vereinsgründer Maurice Temme landeten die beiden bei Westfalia Dortmund. Und beide sind in dieser Saison sehr erfolgreiche Stammspieler.

Während Michael Mensah als Stürmer ganze 16-mal netzte, traf Samuel als Außenverteidiger immerhin fünfmal. Dass das Team die Liga derart dominiert, ist laut Samuel Mensah aber nicht immer schön: „Es ist eine zweigespaltene Situation. Auf der einen Seite freut man sich zu gewinnen und dabei oft auch viele Tore zu erzielen, auf der anderen Seite ist es auch schwer, sich immer wieder zu motivieren. Die Gegner sind leider auch oft auf Fouls und nicht auf Fußball aus.“

Tore und Fouls können indes nur in Spielen passieren. Eine Begegnung in der Liga werden die Dortmunder bald aber fast einen Monat lang nicht gehabt haben. Das letzte Ligaspiel fand Ende Oktober gegen den FC Ezidxan Dortmund statt, die zwei Gegner seitdem zogen beide vor der Begegnung zurück. Ein Umstand, der für das Team nicht optimal ist, wie Samuel Mensah verrät: „Es ist sehr schade und traurig. Aber wir können nichts dagegen machen. Entweder wir trainieren dann alle zuhause oder finden mit Glück ein Freundschaftsspiel.“

TikTok-Erfolg durch Verwechslung

Eine kuriose Szene spielte sich in jenem letzten Spiel gegen Ezidxan Dortmund ab. Samuel und Michael Mensah hatten beide bereits in der ersten Hälfte die Gelbe Karte gesehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Michael dann härter in einen Zweikampf, das Spiel lief erst einmal weiter. Bei der nächsten Unterbrechung sah dann Samuel Mensah Gelb-Rot, da der Schiedsrichter die Zwillinge verwechselt hatte. Der Leidtragende nimmt die Szene nun aber mit Humor: „Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe versucht den Schiedsrichter auf den Fehler hinzuweisen, ihm war das aber egal. Mein Bruder hat sich natürlich gefreut und mich ausgelacht.“

Und die kuriose Verwechslung hat auch noch zu einem Erfolg geführt. Samuel Mensah kam auf die Idee das Ganze auf TikTok zu veröffentlichen. In dem kurzen Clip sagt der 22-Jährige, dass er wegen einer Verwechslung des Feldes verwiesen wurde und filmt dabei seinen in der Kabine sitzenden und lachenden Zwilling. Der Clip ging viral, 650.000 Mal wurde er angeschaut und 75.000 Mal geliked. Weitere Videos rund um den Fußball haben auf seinem Profil „einfachSam00“ ebenfalls zehntausende Aufrufe. Zur großen Freude von Samuel Mensah: „Natürlich freue ich mich über die Aufrufe und Likes. Das supportet ja auch den ganzen Verein. Das ist eine gute Promo und bewirbt Westfalia Dortmund. Wir haben jetzt auch einen eigenen Account für den Verein erstellt, da wird bald auch einiges kommen.“

Am nächsten Wochenende ist es dann nach knapp einem Monat voraussichtlich soweit und die Dortmunder dürfen wieder eine Ligapartie bestreiten. Der Tabellenvierte SuS Derne19 II ist zu Gast (Sonntag, 27. November, 14:30 Uhr). Der Rotsünder wird dann endlich seine Sperre absitzen können und auch, wenn er nur von außen auf das Spiel einwirken kann, ist er siegessicher: „Wir pushen uns immer gegenseitig hoch und haben eine Gewinnermentalität. So gehen wir die Spiele dann mit genug Ernsthaftigkeit an und waren bis jetzt ja auch immer erfolgreich. Ich bin mir sicher, dass es dabeibleibt.“