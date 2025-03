Top-Spiele in der Junioren-Bundesliga. Pokalderby gegen den VfL Bochum. Auf die U19 des FC Schalke kommen spannende Wochen zu.

Nach zuletzt sechs Siegen in Folge hat die U19 des FC Schalke 04 wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. 0:1 hieß es am Sonntag aus Sicht der Königsblauen gegen Werder Bremen.

Das hat zunächst keine weiteren Auswirkungen für die U19 des S04. Denn sie führen die Tabelle in der Gruppe A der Hauptrunde weiterhin mit vier Punkten vor dem 1. FC Köln an. Für das Achtelfinale ist S04 ohnehin bereits qualifiziert. "Aber mit einem Punkt oder einem Sieg wären wir dem ersten Platz (in der Endabrechnung der Gruppe, die Red.) unheimlich nahe gekommen", ärgerte sich Schalkes Trainer Norbert Elgert trotzdem.

Dennoch habe seine Mannschaft gegen starke Bremer ein gutes Spiel gemacht. "Wenn wir an unsere Grenzen gehen oder darüber hinaus, können wir mithalten. Das macht uns optimistisch für das Achtelfinale" blickte der Kult-Coach bereits voraus.

Vorher stehen aber noch zwei schwere Spiele zum Abschluss der Gruppenphase an. Zunächst geht es für die U19 der Knappen zum FC Bayern München, dann kommt der 1. FC Köln ins Parkstadion.

Dazwischen liegt aber noch das Viertelfinale im Westfalenpokal gegen den VfL Bochum am 9.4.25 in Bochum. Wegen der Doppelbelastung wurde das Spiel um eine Woche nach hinten verlegt. Ursprünglich sollte laut Verband bereits am kommenden Mittwoch gespielt werden. Das wären dann zwei englische Wochen hintereinander für die Mannschaften gewesen. "Eigentlich passt der Westfalenpokal im Moment gar nicht rein. Aber wir sind Wettkämpfer, daher werden wir da auch eine ordentliche Mannschaft stellen. Aber der Schwerpunkt liegt definitiv auf den Meisterschaftsspielen", positionierte sich Elgert klar. Für den DFB-Pokal im kommenden Jahr sei man ja auch bereits qualifiziert.

Dabei hätte das Spiel gegen den VfL Bochum durchaus einen anderen Rahmen verdient. Denn der Nachbar führt seine Hauptrunde in der Gruppe C ebenfalls souverän an. "Der VfL spielt eine sensationelle Saison und ist für mich einer der Topfavoriten", lobte Elgert den Klub von der Castroper Straße. "Das ist so. Aber wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft. Wir spielen das Spiel engagiert, aber werden viele Jungs spielen lassen, die in der Meisterschaft weniger gespielt haben, ähnlich wie in Sprockhövel. Das sind wir den Jungs schuldig und dem Wettbewerb auch."