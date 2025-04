In der DFB-Nachwuchsliga muss Schalke erstmals seit langer Zeit eine Niederlage hinnehmen. Der BVB siegt derweil.

Seit Wochen marschierte die U19 des FC Schalke 04 durch die DFB-Nachwuchsliga. An diesem Sonntag ging die sechs Partien anhaltende Siegesserie zu Ende. Das Heimspiel gegen Werder Bremen verloren die Königsblauen mit 0:1 (0:0). Gäste-Talent Wesley Adeh erzielte nach 72 Minuten das einzige Tor des Vormittages.

Trainer Norbert Elgert und seine Mannschaft können die Niederlage sicherlich verschmerzen. Unabhängig vom Ausgang der übrigen Partien bleiben die Schalker auf dem ersten Tabellenplatz. Vor dem Spieltag betrug der Vorsprung auf Verfolger 1. FC Köln fünf Punkte.

Noch wichtiger: S04 hat die Qualifikation für die Endrunde zur Meisterschaft bereits sicher. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Das ist Schalke zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunden-Phase nicht mehr zu nehmen, während die Bremer um Platz vier kämpfen und daher einen wertvollen Sieg auf Schalke feierten.

Für die Gelsenkirchener geht es am kommenden Sonntag zum FC Bayern, ehe eine Woche darauf der 1. FC Köln kommt.

In der Parallelgruppe gelang Borussia Dortmund ein wichtiger Sieg. Im Heimspiel gegen Union Berlin setzte sich der BVB mit 2:0 (0:0) durch. Beide Tore gingen auf das Konto von Nick Cherny.

Der 17-Jährige erzielte nach 50 Minuten das Führungstor und sorgte kurz vor Schluss für die Vorentscheidung (88.). Damit ging die Mannschaft von Mike Tullberg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinal-Teilnahme.

Zumindest vorübergehend sprang der BVB vom vierten auf den zweiten Tabellenplatz. Und je nach Ausgang des späteren Spiels zwischen der SpVgg Unterhaching und RB Leipzig könnten sich die Borussen-Youngster bereits an diesem Sonntag für die Meisterrunde qualifizieren. Der BVB bekommt es an den ausstehenden zwei Spieltagen mit Mainz 05 (6. April) und Unterhaching (12. April) zu tun. Zunächst steht aber das Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am kommenden Mittwoch (12 Uhr) an.