Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg bei den A-Junioren war eine klare Sache: RWE siegte mit 4:0 (1:0) und zog damit auch in der Tabelle am MSV vorbei.

Am Samstag (29. März) kam es in der Hauptrunde der U19 DFB-Nachwuchsliga zum vierten Mal in dieser Saison zum Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Die Essener feierten einen deutlichen 4:0-Heimerfolg an der Seumannstraße.

Schon in der Vorrunde trafen die beiden Rivalen aufeinander. Während das erste Derby mit 1:1 endete, verloren die Essener das Rückspiel mit 0:2. Zum Auftakt der Hauptrunde in der Liga B siegten die Zebras erneut mit 2:0.

"Ich bin der Meinung, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Duisburg ist einfach eine Mannschaft, die sehr diszipliniert spielt, sehr gut in der Zweikampfführung ist, sehr ergebnisorientiert spielt und immer auf Sicherheit bedacht ist. Damit haben sie uns zweimal geknackt", betrachtete RWE-Trainer Simon Hohenberg die Duelle rückblickend. Nun schlug sein Team zurück und nahm Revanche.

Yan Marcos Friessner Montas (45.) brachte die Essener kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. In der zweiten Hälfte wurde es dann deutlich. Erst erhöhte Yasin Pirnal in der 70. Minute, dann schraubte Boran Özbek (77., 86.) mit einem Doppelpack das Ergebnis in die Höhe.

Das Bild in der Tabelle der Gruppe G hat sich nun ebenfalls verändert. Die Duisburger verloren nicht nur einen Rang und sind jetzt Fünfter, sondern RWE zog durch den Dreier auch an ihnen vorbei. Mit zehn Punkten aus sieben Spielen verbesserten sich die Rot-Weissen, die mit dem Derbysieg auch St. Pauli überholten, auf den dritten Tabellenplatz.

Die Statistik zum Spiel:

RWE: Koch - Rogasik (67. Barry), Byakouba Youbi, Schulte-Kellinghaus, Elhankouri, Gnagnon, Berzen (58. Özbek), Pirnal, Friessner Montas (86. Gawryluk), Nakuzola (67. Calik), Kaya (86. Dzhelilov)

MSV: Valenbreder - Mykhailenko, Siemienik, Moussa, Durmus, Blume (76. Nikolic), Barnes (76. Maltzahn), Fotso Youmssi, Slavytskyi, Scholl, Gashi (67. Tomljanovic)

Schiedsrichter: Nils Leichert

Tore: 1:0 Friessner Montas (45.), 2:0 Pirnal (70.), 3:0, 4:0 Özbek (77., 86.)

Zuschauer: 112