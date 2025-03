Im U19-Niederrheinpokal wurde das Viertelfinale ausgelost. Das sind die Gegner von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Im Niederrheinpokal werden Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg in dieser Saison das Endspiel austragen. Das ist seit dem Wochenende klar - da machten die beiden Revierklubs die Final-Teilnahme klar.

Seit Montagnachmittag steht fest: Auch im U19-Bereich könnte es dieses Derby im Niederrheinpokal geben. Aber im Halbfinale. Und zunächst müssten RWE und die Zebras erst einmal das Viertelfinale erfolgreich meistern.

An diesem Montag fand in der Geschäftsstelle des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) in Duisburg die Auslosung der Viertelfinal-Partien statt und zugleich wurden die Paarungen fürs Halbfinale bestimmt.

Für Rot-Weiss Essen steht ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an. Eine schwierige Aufgabe, die RWE mit breiter Brust angehen kann. Denn vergangenes Jahr waren die Rot-Weissen im Halbfinale gegen Gladbach gefordert. Sie gewannen mit 5:1.

RWE und MSV auch im U17-Bereich im Viertelfinale

Der MSV Duisburg gastiert derweil beim 1. FC Kleve und hat - auf dem Papier - ein leichteres Los erwischt. Die Gewinner der beiden Partien treffen dann im Halbfinale aufeinander. Außerdem tritt Fortuna Düsseldorf beim SV Bedburdyck/Gierath an. Und der Sieger aus der Achtelfinal-Partie der SG Unterrath gegen den FSV Duisburg (26. März) empfängt Rot-Weiß Oberhausen.

Die genaue Terminierung des Viertelfinals steht noch aus. Der Rahmenkalender sieht den 12. und 13. April als Spieltermin vor. Für das Halbfinale wird der 20. und 21. Mai angepeilt. Sollte der amtierende Champion RWE den Titel erfolgreich verteidigen, wäre es ein gelungener Abschluss für Trainer Simon Hohenberg. Er verlässt den Verein im Sommer.

Im U17-Bereich sind Essen und Duisburg ebenfalls noch vertreten. RWE gastiert bei der SSVg Velbert, der MSV Duisburg empfängt den Wuppertaler SV. Sollten die Bergeborbecker weiterkommen, gastieren sie beim Gewinner des Duells von Borussia Mönchengladbach mit Fortuna Düsseldorf. Der MSV bekäme es im Halbfinale mit den Sportfreunden Baumberg oder dem SV Straelen zu tun.