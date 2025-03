Der FC Schalke 04 bleibt in der DFB-Nachwuchsliga auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Rot-Weiß Oberhausen gelingt indes ein Derby-Sieg.

Aus Sicht der West-Mannschaften in der DFB-Nachwuchsliga war es ein etwas ausgedünnter Spieltag. Der VfL Bochum und Borussia Dortmund waren in der A-Liga nicht im Einsatz. Dort kämpfte nur der FC Schalke 04 um Punkte.

Gute eine Woche nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg in der Gruppe A bekam es die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert wieder mit dem Chemnitzer FC zu tun. Nach langem Zittern konnte der königsblaue Nachwuchs einen 1:0 (0:0)-Sieg in Unterzahl ins Ziel retten. S04 feierte den sechsten Sieg im siebten Spiel und steht im Achtelfinale.

Die erste Halbzeit blieb dabei zunächst ohne große Torchancen. Sie zeichnete sich eher durch eine ruppige Gangart aus, die der Schiedsrichter nicht immer unter Kontrolle hatte. Darunter hatten zunächst die Schalker zu leiden: Ben Weber sah nach gut 36 Minuten Gelb-Rot. Trainer Elgert sah im Nachgang dieser Entscheidung ebenfalls noch Gelb.

Noch vor der Pause wechselte der S04-Trainer dreifach – ein Tor wollte vor dem Seitenwechsel aber keinem Team mehr gelingen. Schalke wurde zudem noch ein Hand-Elfmeter verwehrt.

Die Schalker ließen sich in Unterzahl zunächst nicht aus der Ruhe bringen – ganz im Gegenteil. Mika Wallentowitz brachte die Königsklauen kurz nach der Pause in Führung (49.).

Chemnitz drückte auf den Ausgleich, blieb aber glücklos. Bis zur 90. Minute, als nach einer Ecke der Ball im Schalker Tor lag. Aber der Unparteiische hatte in der Entstehung ein Stürmer-Foul gesehen und pfiff den Treffer zurück. Schalke rettete den Sieg ins Ziel.

Klarer Derby-Sieg für RWO

In der B-Liga war Rot-Weiss Essen bereits am Samstag nicht über ein torloses Remis gegen den FC St. Pauli hinausgekommen. Dafür hielt der Sonntag eines der vielen West-Derbys in der Gruppe G bereit. Rot-Weiß Oberhausen empfing dort den MSV Duisburg.

Der Kleeblatt-Nachwuchs setzte sich dort klar mit 3:1 (3:0) durch. Bereits zur Halbzeit hatten Mahmud Sahintürk (27.), Marlon Brill (37.) und Jermain Jann (42.) das Team von Trainer Mike Terranova auf die Siegerstraße gebracht.

Der MSV kam durch Zinedine Durmus (63.) nur noch zum Ehrentreffer. Zugleich kassierten die Duisburger noch eine Rote Karte (79.).