Beim Aufeinandertreffen zwischen der U19 von RWE und dem FC St. Pauli in der U19 DFB-Nachwuchsliga sahen die Zuschauer keinen Treffer. Laut Trainer Simon Hohenberg wäre mehr möglich gewesen.

Die U19 von Rot-Weiss Essen kam am siebten Spieltag der Gruppe G in der Hauptrunde der U19 DFB-Nachwuchsliga B nicht über ein 0:0 gegen den FC St. Pauli hinaus. Dennoch ist RWE damit in der Liga nun drei Spiele in Folge ungeschlagen.

"Von außen betrachtet ist es ein typisches 0:0-Spiel gewesen, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir schon die größeren Torchancen hatten", analysierte Trainer Simon Hohenberg nach der Partie. Dennoch sah der Coach ein "sehr chancenarmes Spiel. Wir waren ehrlicherweise schon überrascht, dass Pauli gegen uns so tief stand."

Neben den guten Möglichkeiten von Lucas Bittner und Glenn Byakoua Youbi waren beide Offensivabteilungen eher selten zu sehen. Auch deswegen kam Hohenberg zum Entschluss: "Inhaltlich war es kein gutes Spiel, von beiden Seiten nicht. Es wurde wenig Fußball gespielt. Mir hat ein bisschen der Mut bei meiner Mannschaft gefehlt."

Vor allem die Anzahl der leichtsinnigen Fehler war am Samstagvormittag hoch. Dennoch konnte keine Mannschaft diese Schnitzer ausnutzen. "Wir haben viele einfache Fehler gehabt und den Ball teilweise zu lange gehalten. Es gab wenige Phasen, in denen eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum mal strukturierten Ballbesitz hatte", erläuterte der RWE-Coach.

Insgesamt war das Spiel seiner Mannschaft "zu fahrig. Ich glaube schon, dass heute definitiv mehr möglich gewesen wäre, als wir jetzt letztendlich rausgeholt haben", fügte er hinzu.

Drei Ligaspiele in Folge ungeschlagen

Trotz der Punkteteilung konnte Hohenberg allerdings auch Positives aus dem Spiel gegen St. Pauli ziehen: "Unter dem Strich, wenn man sich das nackte Ergebnis anguckt, ist es das dritte Spiel hintereinander ungeschlagen. Gegen den Nachwuchs eines Bundesligisten. St. Pauli hat natürlich auch ganz andere Ansprüche. Wir haben das zweite Mal hintereinander die Null gehalten, was für uns in den letzten Wochen auch nicht selbstverständlich war. Dementsprechend haben wir im Defensivkonstrukt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht."

In der Tabelle ändert sich durch das 0:0 erstmal nichts für RWE. Die U19 steht weiterhin auf Rang fünf, einen Zähler hinter Platz zwei. Nächste Woche steht das Derby gegen den MSV Duisburg an. Anstoß ist um 12:00 Uhr in Essen.

RWE: Koch - Youbi (77. Gawryluk), Gnagnon, Schulte-Kellinghaus, Bittner - Pirnal (77. Dzhelilov), Elhankouri (58. Calik), Barry ( 69. Rogasik), Kaya, Nakuzola - Berzen (58. Özbek)

FC St. Pauli: Behr - Schmidtner, Addo, Jonischkeit, Amaglo, Dilerim (73. Grabovac), Hoffmann (46. Stüven), Politz, Schmidt, Hense (83. Schultz), Eroglu (61. Kaba)

Schiedsrichter: Tom-Leon Bender

Tore: -

Gelbe Karten: Amaglo (85.)