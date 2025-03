Zum ersten Mal in der Hauptrunde der U19 DFB-Nachwuchsliga spielen die A-Junioren von Rot-Weiss Essen Remis. Bei einem Sieg hätte Platz zwei gewunken.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat einen möglichen Heimsieg und großen Sprung in der Tabelle verpasst. Am 7. Spieltag der Hauptrunde der U19 DFB-Nachwuchsliga holte RWE an der Seumannstraße gegen den FC St. Pauli ein 0:0.

Mit einem Sieg hatte RWE die Gelegenheit, an den Hamburgern vorbeizuziehen und zumindest über Nacht auf Platz zwei der Liga B Gruppe G zu klettern. Die Gäste wollten indes mit Spitzenreiter SC Paderborn gleichziehen.

RWE brauchte rund zehn Minuten, um in die Partie zu kommen, war von da an aber die überlegene Mannschaft. Doch es fehlte an klaren Abschlüssen, außerhalb von Standards konnten die Essener nur wenig Torgefahr kreieren. So ging es ohne Treffer in die Kabine.

Aus denen kamen die Gäste verbessert und deutlich aktiver, die größte Chance hatten aber die Essener: Lucas Bittner kam nach einer Flanke vor dem Fünf-Meter-Raum an die Kugel und zog aus kurzer Distanz ab. Juri Behr riss die Pranke gerade noch hoch und parierte stark (66.), weiter 0:0.

Darauf häuften sich auf beiden Seiten zunächst die Wechsel, dann auch die kleinen Fehler. Zu gefährlichen Aktionen vor den Toren sorgte aber auch das nicht, das Spiel trudelte dem torlosen Remis entgegen. Bis St. Pauli in den letzten Minuten anlief, aber gleich drei Gelegenheiten liegen ließ.

Für RWE geht es am kommenden Samstag (29. März, 12 Uhr) im Derby gegen den MSV Duisburg, St. Pauli ist erst am 6. April bei Rot-Weiß Oberhausen zu Gast.

So haben sie gespielt: RWE: Koch - Youbi (77. Gawryluk), Gnagnon, Nakuzola, Bittner - Schulte-Kellinghaus, Pirnal (77. Dzhelilov) - Elhankouri (58. Calik), Kaya, Barry (69. Rogasik) - Berzen (58. Özbek). St. Pauli: Behr - Schmidtner, Addo, Jonischkeit, Amaglo, Dilerim (73. Grabovac), Hoffmann (46. Stüven), Politz, Schmidt, Hense (83.Schultz), Eroglu (61. Kaba). Tore: Fehlanzeige. Schiedsrichter: Tom-Leon Bender.

Die übrigen Revierklubs sind erst am morgigen Sonntag (23. März) im Einsatz. Unter anderem treffen die RWE-Rivalen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg aufeinander. Anstoß ist um 11 Uhr.

In Liga A kann der FC Schalke 04 seine Tabellenführung der Gruppe A gegen das Schlusslicht Chemnitzer FC (11 Uhr) weiter ausbauen. Für den VfL Bochum geht es erst am kommenden Sonntag (30. März) mit dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen weiter, nachdem die Bochumer unter der Woche im Westfalenpokal souverän gegen den SC Münster 08 (6:0) ins Viertelfinale weiterkamen.

Borussia Dortmund ist sogar erst am Mittwoch drauf (2. April) wieder am Ball. Zuvor muss allerdings auch die BVB-U19 im Pokal ran: Beim JFV Lohe-Bad Oeynhausen kämpfen die Dortmunder am Mittwoch (26. März) um das Viertelfinal-Ticket.